1 liga siatkówki kobiet. Uni Opole się nie zatrzymuje! Ograło lidera na jego terenie

- Staramy się przesadnie nie patrzeć na to ani nie myśleć o tym, że wygraliśmy 10 meczów z rzędu - zastrzegał przed wyjazdem do Wieliczki Nicola Vettori trener Uni. - Dobrze jednak pamiętamy, że w pierwszej rundzie mieliśmy szansę ugrać przeciwko Solnej nieco więcej. Dziewczyny zagrały całkiem dobry mecz, ale rywalki również trzymały poziom, popełniły nieco mniej błędów i ostatecznie wygrały 3:1.

Początek rewanżowej potyczki z Solną również nie zwiastował jednak dla Uni niczego dobrego. Opolanki w pierwszym secie kompletnie nie mogły się odnaleźć. Popełniały dużo błędów, a gospodynie konsekwentnie powiększały swoją przewagę, by ostatecznie zwyciężyć 25:16. Jedynym jasnym punktem w naszej drużynie była postawa rezerwowej atakującej Weroniki Sobiczewskiej.

Zawodniczka ta pokazała się z na tyle dobrej strony, że pozostała w wyjściowym ustawieniu na pozostałą część spotkania. Kluczowym fragmentem dla jego losów okazała się końcówka drugiej partii. W niej niemal cały czas przyjezdne wciąż musiały gonić rywala, aż w końcu, przy serii trudnych zagrywek Marty Ciesiulewicz, zdołały go przełamać i wygrać do 23.

Potem nasze siatkarki poszły za ciosem, co sprawiło, że w trzeciej odsłonie miejscowe praktycznie nie miały czego zbierać. Opolska ekipa pozwoliła im wtedy uzbierać tylko 16 „oczek”.

I długo wszystko wskazywało na to, że w czwartym secie także wygra dość spokojnie. Uni prowadziło już bowiem nawet 22:18, ale wtedy przytrafił mu się przestój i doszło do walki na przewagi. Nerwową końcówkę lepiej wytrzymały jednak opolanki i dopisały do swojego konta bezcenne trzy punkty.

Solna Wieliczka - Uni Opole 1:3 (25:16, 23:25, 16:25, 25:27)

Uni: Mras, Gierak, Pacak, Maternia, Ciesiulewicz, Witowska, Szczygłowska (libero) - Gajer, Sobiczewska, Magdalena Woźniczka, Moczko.