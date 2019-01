12 stopni w mieszkaniach. Awaria centralnego ogrzewania w Tarnowie Opolskim

Jak relacjonują mieszkańcy ciepło przestało płynąć do ich mieszkań 22 stycznia. Kaloryfery zrobiły się zimne, a z kranu przestała lecieć ciepła woda.

- Na dworze jest mróz, więc temperatura szybko zaczęła spadać - relacjonuje nam pani Ewa, mieszkanka z bloku nr 6A. - Żeby nie zmarznąć ludzie dogrzewają się czym mogą. My wyciągnęliśmy tzw. farelkę. Ale mimo, że działa na okrągło, w mieszkaniu jest 12 stopni Celsjusza.

Bloki w Tarnowie Opolskim nie są podłączone do sieci ciepłowniczej. Każdy z budynków ma własną kotłownię. Za jej obsługę, czyli dostarczanie ciepła do mieszkań odpowiada Spółdzielnia Mieszkaniowa w Strzelcach Opolskich.

- Doszło do poważnej awarii pieca - informuje Piotr Bomba, prezes spółdzielni. - Nasi pracownicy próbowali ją usunąć, ale okazało się, że konieczne jest zamówienie części zamiennej. Ten element już do nas dotarł, a pracownicy usuwają awarię. Jeszcze dzisiaj ciepło powinno wrócić do mieszkań.

Lokatorzy z bloku nr 6A zauważają, że to nie pierwsza tego typu awaria. Ostatni raz marznęli w swoich mieszkaniach w grudniu.

