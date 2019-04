12 Tenors zawładnęli Stegu Areną! Zobacz zdjęcia z koncertu

Szeroki wachlarz utworów - zarówno tych klasycznych, jak i współczesnych - podbił serca opolskiej publiczności. W Stegu Arenie można było usłyszeć niecodzienne aranżacje hitów takich muzycznych potęg, jak Queen, Leonarda Cohena, Bryana Adamsa czy Robbiego Williamsa.

- To niesamowite wydarzenie! Wspaniała oprawa muzyczna i oświetleniowa... Tego nie da się opisać! To trzeba było zobaczyć na żywo, tę podróż przez różne muzyczne epoki - mówili nam po dwugodzinnej muzycznej uczcie widzowie.

Niewykluczone, że grupa ponownie zawita do stolicy naszego regionu. Gdy jeden z Tenorów zapytał, czy publiczność chce, by zespół wrócił do Opola, ta odpowiedziała gromkimi brawami. Oklaski wybrzmiewały jeszcze długo po ostatniej piosence.