13-letnia Amelia Brój z Opola młodym prezenterem psów roku 2018 w Polsce

- To sport kynologiczny - wyjaśnia mama dziewczynki. - Na każdej wystawie - klubowej, krajowej czy międzynarodowej, w Polsce i na świecie - organizowany jest konkurs w tej dyscyplinie. Chodzi o to, by jak najpiękniej pokazać psa.

Sędzia ocenia ogólne wrażenie pary: prezenter i pies, prawidłowość i sprawność wykonania konkursowych figur, panowanie nad zwierzęciem.

W konkursie „Młody Prezenter” biorą udział dzieci i młodzież od 9. do 18. roku życia. Spotykają się co tydzień i przez cały sezon zbierają punkty. W tym roku wzięło w konkursie udział 170 osób.

Amelia rywalizuje w grupie młodszej, do 13 lat. - Jej sukces jest tym większy, że zdobyła rekordową, nienotowaną od lat liczbę punktów i uzyskała ogromną przewagę na kolejną zawodniczką. Amelia zgromadziła 939 punktów, a jej największa rywalka - 679.

- Uwielbiam to robić - mówi Amelia. - A wszystko zaczęło się zaledwie 2,5 roku temu. Odwiedzając osiedlowy sklep z artykułami dla zwierząt od właścicielki dowiedziałam się o konkursie i tak trafiłam do Związku Kynologicznego. Potem pod okiem pani Patrycji zaczęłam chodzi na treningi.

W ubiegłym roku Amelia była już najlepszą młodą prezenterką Opolszczyzny. Na konkursach występuje ze swoim białym pudlem miniaturowym Bianco. W domu są jeszcze cztery nierasowe pieski.

Treningi i konkursy zabierają jej dużo czasu i wymagają ogromnej dyscypliny, ale szkoła na tym nie cierpi. Amelia jest bardzo dobrą uczennicą, wszechstronnie utalentowaną. Ukończyła szkołę muzyczną I stopnia, wygrywa konkursy plastyczne. Psy to jednak jej największa miłość i w przyszłości chciałaby z nimi pracować. Możliwości jest wiele - behawiorystyka, dogoterapia, groomer...

OPOLSKIE INFO [16.11.2018]