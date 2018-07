13. edycja Off Festival jak zwykle wzbudza wielkie emocje. Zainicjowana przez Artura Rojka impreza w ciągu kilku lat rozrosła się i przyciąga coraz to nowe rzesze fanów. W tym roku rozpocznie się 3 sierpnia w Katowicach. Szczegóły w artykule poniżej.

Od 13 lat na Śląsku odbywa się impreza, której pomysłodawcą jest Artur Rojek – były wokalista zespołu Myslovitz. Na początku Off Festival organizowany był w Mysłowicach, a od 2010 roku obecny jest w Katowicach. Już 3 sierpnia 2018 r. tamtejsza Dolina Trzech Stawów zapełni się artystami, którzy nie boją się muzycznych eksperymentów. Na Offie pojawią się m.in.: Legendarny Afrojack, Adam Strug, Bishop Nehru, Oxbow, Iowa Super Soccer, Peter J. Birch czy Charlotte Gainsbourg.„Chciałem robić rzeczy, o których inni mówili mi, że się nie robi. Mieszanie gatunków, gwałtowne zmiany epok i brzmień? Robimy to. Łamanie schematów, wyznaczanie trendów? Proszę bardzo. Zapraszanie artystów innowacyjnych, ale niemal u nas anonimowych i pokazywanie ich na największych scenach? Z największą przyjemnością” – tak opisuje imprezę Artur Rojek na stronie wydarzenia.Festiwal, który co roku przyciąga tysiące uczestników potrwa do 5 sierpnia 2018 r. Szykują się więc trzy dni intensywnych, artystycznych doznań.W katowickiej Dolinie Trzech Stawów prócz wymienionych wyżej artystów pojawią się jeszcze m.in. Muchy, Kult czy Kapela ze Wsi Warszawa.. Karnet na trzy dni imprezy kosztuje 370 zł, a na jeden – 190 zł.