13 rowerzystów i 14 pieszych zginęło w ubiegłym roku na opolskich drogach

W ubiegłym roku wzrosła też liczba wypadków z udziałem rowerzystów. W 2017 roku było 96 takich zdarzeń, w których zginęło 10 osób, w 2018 w 100 wypadkach śmierć poniosło 13 osób.

- Dzieje się tak m.in. dlatego, że rowery stają się coraz modniejsze i coraz więcej ich na naszych drogach - tłumaczy podinspektor Maciej Milewski z wydziału ruchu drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.

Mniej ofiar śmiertelnych było wśród pieszych (17 w 2017 i 14 w 2018 roku).

Podczas ogólnopolskich działań funkcjonariusze przypominali, rowerzystom i pieszym, o obowiązku noszenia odblasków w terenie niezabudowanym. Namawiali również do noszenia elementów w miastach i mniejszych miejscowościach.

Podkreślali, że elementy odblaskowe znacznie poprawiają bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu – dzięki nim kierowca ma szansę nas zobaczyć nawet z odległości 150 m. Aby w naszym powiecie nawyk noszenia odblasków stał się codziennością, kolejnych mieszkańców regionu obdarowaliśmy świecącymi opaskami.

Mundurowi reagowali tam, gdzie widzieli niebezpieczne sytuacje – wówczas gdy zauważali pieszych przechodzących w miejscach niedozwolonych i wbiegających na jezdnię.

- Pamiętajmy, że na drogach, gdzie nie ma chodnika pieszy powinien poruszać się lewą stroną jezdni, po to by mógł zobaczyć nadjeżdżające samochody. Natomiast w rejonie przejść dla pieszych również należy zachować ostrożność. Zanim wejdziemy na przejście upewnijmy się, że jest to bezpieczne. Pamiętajmy, że pierwszeństwo pieszego na pasach nie uprawnia go do wbiegania na jezdnię bez uprzedniego rozejrzenia się - informuje aspirant Patrycja Kaszuba z Komendy Powiatowej Policji w Brzegu.

Należy również przypomnieć, że kierujący pojazdem zbliżając się do przejścia dla pieszych obowiązany jest zachować szczególną ostrożność polegającą na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu zachowania do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze, w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie. Ponadto musi ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu.

Nieprawidłowe zachowania kierujących, które zagrażają bezpieczeństwu pieszych to:

nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, w szczególności na przejściu dla pieszych,

nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy skręcaniu w drogę poprzeczną,

przejeżdżanie przez przejście z nadmierną prędkością,

wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi,

omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym,

nieprawidłowe cofanie

FLESZ - wypadki drogowe - pierwsza pomoc