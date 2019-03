15 lat Polski w Unii Europejskiej. 4 maja w Opolu wielki koncert przed Centrum Wystawienniczo-Kongresowym

- Jestem z pokolenia, które pamięta Polskę sprzed członkostwa w Unii Europejskiej. W związku z tym wiem, jak wiele dobrego wydarzyło się na przestrzeni 15 lat dzięki temu, że Polska jest w gronie państw cywilizacji zachodnich. Doskonale wiemy też, jak wielkim wysiłkiem było to okupione i jak wielu wyzwaniom trzeba było sprostać, by Polska dołączyła do tego grona - mówi Arkadiusz Wiśniewski, prezydent Opola.

- W związku z tym chcemy przypomnieć, co przez tych 15 lat się wydarzyło. Chcemy też zrobić ukłon w kierunku ludzi młodych. Stąd propozycja koncertu - argumentuje Arkadiusz Wiśniewski.

Urząd miasta wykłada na imprezę 300 tys. złotych. Drugie tyle pochodzić ma z budżetu województwa opolskiego.

- Jest to kolejny element współpracy pomiędzy samorządem województwa a największym miastem w regionie. W tym roku na 15-lecie Polski w UE przygotowujemy mnóstwo imprez, jednak ta największa nie może się odbyć nigdzie indziej, jak w Opolu. Ten koncert będzie jednym z ważniejszych wydarzeń artystycznych i kulturalnych tego sezonu - przekonuje Zbigniew Kubalańca, wicemarszałek województwa.

Kto wystąpi na imprezie? Tego do tej pory nie ujawniono. Urząd miasta zlecił bowiem zaproszenie gwiazd zewnętrznej agencji artystycznej. Rozmowy w tym temacie jeszcze trwają. Lista artystów ma być ujawniona w najbliższych tygodniach.

- Mają być to wykonawcy dużego formatu, którzy ściągną na koncert w Opolu mieszkańców z całego województwa, a niewykluczone, że i z sąsiednich regionów. Zakładamy, że w wydarzeniu weźmie udział kilka tysięcy osób - mówi Zbigniew Kubalańca.