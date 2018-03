19-latek usłyszał zarzut rozboju, do którego się przyznał. Dodatkowo funkcjonariusze odzyskali wszystkie skradzione rzeczy, które przekazali już pokrzywdzonemu.

Dyżurny z Komendy Miejskiej Policji w Opolu otrzymał w nocy zgłoszenie o rozboju, do którego miało dojść w jednej z podopolskich miejscowości.Na miejsce wysłał policyjny patrol. Policjanci ustalili, że 23-latek miał zostać zaatakowany przez młodego mężczyznę, który bił go i kopał po całym ciele. Następnie zabrał mu portfel, telefon komórkowy i plecak. Mężczyzna wycenił swoje straty na blisko 3 000 złotych. Policjanci na miejscu zabezpieczyli ślady i rozpytali świadków. W tym samym czasie kryminalni rozpoczęli typowanie możliwych sprawców.Po paru dniach, funkcjonariusze zatrzymali 19-letniego mieszkańca powiatu opolskiego. Mężczyzna usłyszał zarzut rozboju, do którego się przyznał. Dodatkowo funkcjonariusze odzyskali wszystkie skradzione rzeczy , które przekazali już pokrzywdzonemu.Za takie przestępstwo grozi mężczyźnie kara do 12 lat więzienia.

