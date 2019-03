2 kilogramy narkotyków przechwycone przez policję. Dwie osoby zatrzymane

Kluczborscy kryminalni zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej weszli również do mieszkań zatrzymanych mężczyzn.

W trakcie przeszukania ich lokali znaleźli inne narkotyki. Badanie narkotesterem pokazało, że była to marihuana, haszysz oraz LSD. Czarnorynkowa wartość wszystkich zabezpieczonych narkotyków to blisko 150 tysięcy złotych.

Zatrzymani trafili do policyjnego aresztu. Usłyszeli już zarzuty posiadania znacznej ilości środków odurzających za co grozi do 10 lat więzienia.

25-latek dodatkowo odpowie za usiłowanie wprowadzenia do obrotu znacznej ilości narkotyku, a to zagrożone jest karą pozbawienia wolności do 12 lat. Sąd w jego przypadku zastosował areszt, natomiast w stosunku do 34-latka zastosowano dozór policji.