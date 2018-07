Z historycznej bitwy można dziś zrobić atrakcyjne, choć nie do końca wierne prawdzie widowisko. W sobotę 200 rekonstruktorów z Polski i Czech znowu pobiło się o pruską twierdzę w Nysie.

Jak zwykle bitwę o twierdzę Nysa wygrali Francuzi, którymi w tym roku dowodził sam Napoleon Bonaparte (faktycznie pod Nysą walczył jego młodszy brat).

W sobotę w Nysie wyjątkowy był też upał na polu bitwy. Pocili się widzowie i żołnierze, a zabezpieczający inscenizację strażacy kilka razy musieli gasić suche trawy na wałach Fortu II, zapalone od eksplozji pirotechnicznych.

Historia? To dobra zabawa

z powodu... pijaństwa żołnierzy. Może scenariusz nie był do końca zgodny z historią, ale sobotnia bitwa pod Nysą zaczęła się do sporu graniczny wychodek. Żołnierze obu stron odwiedzali go nader często wychodząc w coraz gorszej kondycji. Wreszcie dowództwo odkryło, że to nie wychodek, ale wejście do magazynu z winem. Ogłoszono rozejm, aby pijani wojacy mogli dojść do siebie i odegrać drugą, nocną fazę bitwy.Napoleon osobiście przemówił też na polu walki do swoich żołnierzy, żeby zmobilizować Francuzów do kontrataku na przeważającego wroga.- śmieje się Piotr Zawada z Gdańska grający cesarza Francuzów od 2010 roku. - Rocznie odwiedzam kilkanaście bitew. Oprócz tego, że bywam Napoleonem, jestem też dowódcą 12. Pułku Piechoty Księstwa Warszawskiego, w którym jest sierżantem. Występuję jako jeden albo drugi, w zależności od tego, jakie jest zapotrzebowanie.- przyznaje Leszek Michalski, starszy bombardier i prezes stowarzyszenia 47 Pruski Pułk Piechoty Twierdzy Kłodzko. - Wbrew pozorom my w mundurach znosimy je trochę lepiej niż widzowie w krótkich koszulkach. Z jednej strony izolują od wysokiej temperatury. Z drugiej strony organizm się poci, koszule są mokre i przyjemnie chłodzą. W tamtych czasach żołnierze chodzili w tych samych mundurach przy minus 20 czy plus 30 stopniach. Król był skąpy i nie kwapił się, aby dbać o wygodę swoich żołnierzy.W ciągu roku od kwietnia do października grupy rekonstruktorów odwiedzają kilkanaście bitew w całej Europie. Przyjeżdżają z całkowitym wyposażeniem, namiotami regimentowymi, armatami, sprzętem obozowym.- Czasem organizowane są ogromne imprezy, na które przyjeżdża nawet 6 tysięcy żołnierzy rekonstruktorów z całej Europy, ale to się zazwyczaj wiąże z jubileuszem jakieś bitwy- mówi Leszek Michalski. - Bitwa o Nysę to wydarzenie średniej wielkości, ale zawsze chętnie przyjeżdżamy do naszych kolegów.Replika muszkietu kosztuje od 1,8 tys. do 4,5 tys. za włoski muszkiet uważany za mercedesa wśród modeli na rynku. Za szablę trzeba zapłacić od 200 do 600 zł.- Razem to spory wydatek, ale kto już złapał tego bakcyla, wziął udział w rekonstrukcji, to już nie odpuści - śmieje się Leszek Michalski. - To przygoda na całe życie.