22-latka symulowała ciążę przed osobami, które chciały od niej kupić dziecko i wyłudzała pieniądze na odżywki, lekarstwa i akcesoria

Na początku marca, policjanci z Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, podczas monitorowania sieci internetowej, natrafili na bardzo niepokojące treści.

- Na jednym z forów ogłoszeniowych oraz na popularnym portalu społecznościowym, zostały umieszczone oferty, sugerujące wprost handel ludźmi. Ktoś proponował, że za odpowiednią opłatą odda dziecko do adopcji - informuje starszy sierżant Przemysław Kędzior, biura prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.

Policjanci ustalili, że ogłoszenia te opublikowane zostały stosunkowo niedawno. Nie było jednak pewności, czy nie pojawiały się już wcześniej. Konto na portalu społecznościowym z nielegalnym ogłoszeniem było założone na fałszywe dane. Kryminalni ustalili jednak adres zamieszkania osoby, która mogła je opublikować.

Okazało się, że jest tam zameldowane również roczne dziecko. W takiej sytuacji, cyberkryminalni musieli działać bardzo szybko. Już następnego dnia, 13 marca, do drzwi wytypowanego mieszkania w powiecie nyskim zapukali mundurowi.

W środku były dwie kobiety w wieku 22 i 26-lat. 22-latka przyznała, że to ona umieściła ogłoszenia, by spróbować wyłudzić pieniądze od zainteresowanych adopcją osób.

- Na miejscu policjanci zabezpieczyli komputer i telefony komórkowe z korespondencją związaną właśnie z nielegalną adopcją i wpłatami z tego tytułu - dodaje Przemysław Kędzior.

Z zebranego przez śledczych materiału dowodowego wynika, że młodsza z kobiet symulowała ciążę przed osobami zainteresowanymi jej ofertą. Wówczas 22-latka nalegała na wpłacanie jej pieniędzy na zakup odżywek, witamin, lekarstw czy akcesorów dla niemowlaków - w ten sposób miała wyłudzać pieniądze.

Jak ustalili mundurowi, do nielegalnej adopcji nigdy nie doszło, a roczne dziecko starszej z kobiet sądownie przekazane zostało pod opiekę rodzinie zastępczej.

Całość śledztwa nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Opolu. Sprawa ma charakter rozwojowy. Policjanci dokładnie sprawdzą teraz aktywność obu kobiet w internecie.

Już teraz muszą się one jednak liczyć z zarzutami związanymi z przygotowaniem do handlu ludźmi oraz z oszustwem. Wówczas kara może sięgnąć do 8 lat więzienia.

Flesz - bezpieczeństwo dzieci