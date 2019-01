24 mln zł wyda PGE GiEK na instalacje odsiarczania spalin na blokach 1-4 Elektrowni Opole

Podpisana umowa jest kolejnym etapem dostosowania urządzeń wytwórczych Elektrowni Opole do konkluzji BAT, które zaczną obowiązywać od sierpnia 2021 r. W 2018 r. zawarto już w tym celu umowy na modernizację odazotowania spalin, rekonstrukcje wymienników regavo oraz wymianę elektrofiltrów, jak również poziomów dyszowych w absorberach.

- To kolejny krok w walce o czyste powietrze - podkreśla w komunikacie Sandra Apanasionek, rzecznik prasowy PGE GiEK.

Kontrakt przewiduje zabudowę nowych, uszczelnianych gorącym powietrzem, podwójnych klap spalin odpornych na korozję, dzięki zastosowaniu stali nierdzewnej.

Rozwiązanie to pozwoli uzyskać 100-procentową szczelność obejść absorbera, co wpłynie na obniżenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

- Spółka PGE GiEK od wielu lat jest skoncentrowana na pracach dostosowawczych do konkluzji BAT, które zaczną obowiązywać już za 2,5 roku. Opracowaliśmy szeroko zakrojony program, którego efektem będzie dostosowanie naszych aktywów wytwórczych do zaostrzonych wymogów. Podpisanie kontraktu na montaż klap jest kolejnym elementem tego projektu i dowodem na to, że z wielką odpowiedzialnością podchodzimy do kwestii ochrony środowiska naturalnego – powiedział Norbert Grudzień, p.o. prezesa zarządu, wiceprezes zarządu ds. inwestycji i zarządzania majątkiem PGE GiEK.

Wszystkie zadania modernizacyjne w ramach podpisanego kontraktu zostaną wykonane na poszczególnych blokach w latach 2019–2021, w trakcie 6-miesięcznych remontów kapitalnych.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna to jedna ze spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PGE – największego przedsiębiorstwa sektora elektroenergetycznego w Polsce.

Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest wydobywanie węgla brunatnego oraz wytwarzanie energii elektrycznej. W skład PGE GiEK wchodzi 6 oddziałów zlokalizowanych na terenie 4 województw. Centrala spółki znajduje się w Bełchatowie.

PGE GiEK S.A. jest liderem w branży wydobywczej węgla brunatnego (jej udział w krajowym rynku wydobywczym tego surowca wynosi ok. 87%), a także największym wytwórcą energii elektrycznej w Polsce, zaspokajającym w niektórych miesiącach ponad 36% krajowego zapotrzebowania (dane na dzień 30 września 2018 r.).

OPOLSKIE DLA BIZNESU [21.01.2019]