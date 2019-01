24 nowych opolskich policjantów. Ślubowanie w komendzie wojewódzkiej [ZDJĘCIA]

- To bardzo ciekawa i mało monotonna praca, która dodatkowo daje możliwości rozwoju i awansu - mówi posterunkowy Mateusz Chmielewski, który po powrocie ze szkolenia zasili szeregi Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie-Koźlu. - Liczę się oczywiście z tym, że to służba i muszę być w gotowości przez 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu, ale nie jest to dla mnie problem.

Kolejnym rekrutem, który w środę złożył ślubowanie jest Betina Wistuba, która po przeszkoleniu podstawowym trafi do prudnickiej komendy.

- Chyba zawsze chciałam strzec bezpieczeństwa i wybrałam studia w tym kierunku. Teraz zrealizowałam swój cel i cieszę się z tego - mówi Betina Wistuba.

"Ja obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta..." - to początek roty ślubowania, którą w środę w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu złożyło 24 nowych policjantów. Akty ślubowania wręczył rekrutom nadinspektor Jarosław Kaleta, komendant wojewódzki policji w Opolu.

- Młodzi adepci najbliższe sześć miesięcy spędzą w Szkole Policji w Katowicach. Tam będą zdobywać wiedzę teoretyczną i praktyczną m.in. z zakresu przepisów prawa czy taktyk i technik interwencji. Będą także doskonalić swoje umiejętności strzeleckie - informuje podispektor Marzena Grzegorczyk, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.

Po odbyciu przeszkolenia podstawowego, rozpoczną służbę w wyznaczonych komendach Opolszczyzny. Trafią do Komendy Miejskiej Policji w Opolu, Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Opolu oraz komend powiatowych w Kędzierzynie-Koźlu, Nysie, Brzegu, Namysłowie, Prudniku, Strzelcach Opolskich i Oleśnie.

Na koniec 2018 roku w całym opolskim garnizonie było 100 wakatów.

