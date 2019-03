27 nowych policjantów złożyło w piątek ślubowanie na sztandar [ZDJĘCIA]

Jednym z 27 nowych policjantów, którzy od piątku są na Opolszczyźnie, jest posterunkowy Mateusz Hanuszewicz z Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie.

- Od dawna myślałem o służbie w policji, dlatego pod tym kątem rozwijałem swoje zainteresowania, między innymi chodziłem na siłownię, trenowałem sztuki walk - mówi Mateusz Hanuszewicz. - Moja droga do munduru była długa, ale w końcu osiągnąłem swój cel. Obiecuję, że będę bardzo dobrze wywiązywał się ze swoich obowiązków.

Młodzi adepci najbliższe sześć miesięcy spędzą w Szkole Policji w Katowicach. Tam będą zdobywać wiedzę teoretyczną i praktyczną m.in. z zakresu przepisów prawa czy taktyk i technik interwencji. Będą także doskonalić swoje umiejętności strzeleckie.

- Po odbyciu przeszkolenia podstawowego rozpoczną służbę w wyznaczonych komendach Opolszczyzny - informuje podinspektor Marzena Grzegorczyk, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.

Mundurowy, który idzie na szkółkę, zarabia teraz 2287 zł na rękę. Ale tylko przez pół roku trwania kursu, podczas którego ma zresztą zapewniony dach nad głową i wyżywienie.

Po powrocie ze szkółki i skierowaniu do jednostki, z najniższym stopniem i bez żadnego wcześniejszego doświadczenia zawodowego, posterunkowy zarabia teraz 3198 złotych na rękę.

- Jeśli osoba taka wcześniej gdzieś pracowała, dostaje wówczas dodatek za wysługę lat i zarabia więcej - mówi podinspektor Marzena Grzegorczyk.

Policjanci otrzymują też inne gratyfikacje, m.in. trzynastą pensję, mundurówkę, zwrot kosztów dojazdu (jeśli pracują poza miejscem zamieszkania), podczas ostatnich protestów wywalczyli też sobie nadgodziny płatne w 100 proc., a także wcześniejsze emerytury. Do tej pory tym którzy wstąpili do służby po 31 grudnia 2012 roku, przysługiwała ona po ukończeniu 55 lat i co najmniej 25 latach służby.

Teraz zrezygnowano z wymogu ukończenia 55 lat, wystarczy tylko 25-letnia służba. Zmiana ta wejdzie w życie od 1 lipca 2019 roku. Co ważne, pensja rośnie wraz z awansami i wysługą lat. Np. kontroler ruchu drogowego zarabia co najmniej 3640 zł na rękę, a z kolei detektyw z komendy wojewódzkiej 3895 złotych. To „gołe” pensje, do obu należy doliczyć dodatki za wysługę lat.

