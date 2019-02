3-letni Dawidek Drapacz, który wygrał ze śmiercią, pomaszerował właśnie do przedszkola

- Niesamowicie ciągnie go do dzieci. Interesuje go wszystko, co się dzieje wokół, a w przedszkolu ciągle ma jakieś atrakcje - mówi Elżbieta Popardowska, mama chłopca. - Do tej pory spędzaliśmy razem mnóstwo czasu, dlatego Dawidek czasami przeżywa poranne rozstania. Ale myślę, że z każdym tygodniem będzie lepiej.

Rodzice chłopca wrzucili do sieci filmik, na którym widać radosnego malucha, maszerującego w stronę przedszkolnej sali. Dawidek, gdy słyszy od taty, że idzie do dzieci, cieszy się, podskakuje i krzyczy „hura”. To jego pierwsze dni w przedszkolu.

Historia 3-letniego Dawidka Drapacza z Opola poruszyła tysiące osób. Chłopiec urodził się ze skomplikowaną wadą serca i płuc. Jego rodzice żyli w ciągłym strachu, że któregoś dnia zabraknie mu tchu i maluch umrze. Lekarze ostrzegali, że im będzie starszy, tym większe ryzyko, dlatego z operacją nie można było czekać.