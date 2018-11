3 proste potrawy, które pomogą w nauce

Organizm małego odkrywcy potrzebuje ciągłego dostępu do witamin i mikroelementów, które pomogą mu zdrowo rosnąć, rozwijać się i spełniać kolejne marzenia. Jak sprostać temu niełatwemu zadaniu i jednocześnie mieć pewność, że podajesz dziecku wszystko co najlepsze? Z pomocą przychodzą dietetycy i piłkarze FC Barcelona, którzy dzielą się swoją wiedzą i kulinarnymi wyborami. Hiszpańscy mistrzowie boiska zachęcają dziecko do jedzenia nawet najbardziej nielubianych warzyw czy potraw, a dzięki aplikacji CheerGenerator, którą możesz znaleźć na stronie Beko, pogratulują mu również osiągniętego sukcesu. W aplikacji wybierzcie ulubionego piłkarza Twojej pociechy, wpisz jego imię oraz warzywo lub potrawę, której zwykle nie lubi, a piłkarski mistrz pogratuluje mu każdego zjedzonego kawałka. Wydrukowaną pochwałę możesz zawsze przyczepić na lodówce lub nad biurkiem dziecka, aby przypominała mu o sukcesach, a jeśli chcesz, aby o Twoich sposobach na niejadka dowiedzieli się inni, możesz udostępnić ją w swoich mediach społecznościowych.

Śniadanie małego mistrza

Warto pamiętać, że posiłek zjedzony na początku dnia powinien zawierać jak najwięcej zdrowych składników, aby dostarczyć organizmowi tzw. „paliwo” do dalszych wyzwań. W przypadku najmłodszych jest to szczególnie ważne, ponieważ ich mózg kształtuje się i rozwija w szybkim tempie, a każde dodatkowe witaminowe wsparcie jest na wagę złota. Jeśli nie masz pomysłu na śniadanie skorzystaj ze smacznej i zdrowej jagodowo - jogurtowej śniadaniowej miski z dodatkiem granoli. Obecne w niej witaminy z grupy B, witamina C, pektyny i sole mineralne zadbają o wzrok i układ krążenia Twojej pociechy, a także obniżą poziom cukru i cholesterolu.

Zastanawiasz się czego potrzebujesz do przygotowania tego pysznego śniadania?

Do przygotowania jagodowo - jogurtowej śniadaniowej miski potrzebujesz:

Składniki:

• 100 g jagód

• 200 g świeżego sera białego

• 100 g jogurtu

• 80 g granoli

• 1 dojrzały banan

• 2 łyżki miodu

• 15 g nasączonych nasion chia

W blenderze kielichowym (np. Beko TBS3164X) wymieszaj dokładnie nasiona chia, miód, jogurt, pół banana i świeży ser. Dzięki 6-skrzydłowemu nożykowi ze stali nierdzewnej, który znajduje się w urządzeniu i silnikowi o mocy 1600W, możesz być pewna, że wszystkie składniki będą idealnie rozdrobnione, a konsystencja będzie idealnie gładka. Przygotowaną masę udekoruj granolą, pokrojonym w plasterki bananem i jagodami. Razem z dzieckiem możecie z wybranych składników ułożyć wzorki lub minki, tak aby śniadanie było także kreatywną zabawą.

Coś smacznego do chrupania

Podczas wspólnego oglądania filmów, gry w planszówki czy też odrabiania lekcji zaproponuj dziecku pełnoziarniste paluszki. Idealnie zastąpią chipsy czy słodkie przekąski, a ich przygotowanie to przysłowiowa bułka z masłem. Dla większej frajdy możecie przygotować je wspólnie, nadając im rozmaite kształty i długości.

Do przygotowania pełnoziarnistych paluszków potrzebujesz:

Składniki:

• 250 g mąki pełnoziarnistej

• 200 g mąki uniwersalnej

• 8 g drożdży

• szczypta soli

• 100 g drobno posiekanych orzechów włoskich

• 2 łyżki oliwy z oliwek

• pół szklanki ciepłej wody

• sól morska dla smaku

W dużej misce połącz mąkę, drożdże, sól i orzechy włoskie, a następnie mieszaj, aż do połączenia wszystkich składników. Do powstałej masy dodaj oliwę z oliwek oraz ciepłą wodę. Ugniataj składniki ręcznie, do momentu, aż ciasto stanie się lepkie, gładkie i elastyczne. Tak przygotowaną masę, włóż do wcześniej posmarowanej olejem miski, przykryj folią, aby ciasto odpowiednio urosło – pozostaw na godzinę. Rozgrzej piekarnik do 190 stopni i wyłóż dwie duże blachy do pieczenia papierem pergaminowym. Rozwałkuj ciasto na małe kawałki i zwiń każdy kawałek w sznurek, niech mają różne długości i kształty. Ułóż przygotowane paluszki na blasze do pieczenia, posmaruj oliwą i posyp solą morską. Piecz przez około 15 minut. Po upieczeniu odstaw do wystudzenia i podawaj np. z dodatkiem twarożku.

Zielony obiad pełen tajemnic

A gdyby tak zainteresować dziecko możliwością przygotowania zielonej zupy, zupełnie takiej jak w kreskówkach czy filmach o czarodziejach? Laboratorium małego odkrywcy wypełniłoby się wtedy bogatym w przeciwutleniacze, witaminę C, potas, żelazo i kwas foliowy szpinakiem, ząbkami czosnku, które wzmacniają odporność, są bogate w witaminę A, PP i B2, a także rzadkie mikroelementy takie jak chrom lub kobalt, czy też zielonym groszkiem, który zwalcza oznaki zmęczenia oraz dostarcza witamy K, E i B3. Wszystko to w pięknym głęboko zielonym kolorze, parujące w wielkim rondlu niczym w pracowni alchemika. Zastanawiasz się czego potrzebujesz, aby sporządzić ten magiczny wywar pełen dobroczynnych składników? Nic prostszego!

Do przygotowania zupy z groszku i szpinaku potrzebujesz:

Składniki:

• 2 łyżki oliwy z oliwek

• 1 cebula

• 1 ziemniak

• 2 ząbki czosnku

• szczypta soli morskiej

• 300 g mrożonego groszku

• 40 g świeżych liści bazylii

• pół szklanki wody

• ¼ szklanki mleka

• garść baby szpinaku

Cebulę, ziemniaka i czosnek pokrój na małe kawałki, a następnie podsmaż na patelni przez około 4-5 minut. Dodaj groszek, wodę, mleko i sól. Gotuj, aż do wrzenia, często mieszając. Przygotowany wywar przelej do soup makera (np. Beko SMM888BX), dodaj liście szpinaku i bazylii. Wybierz odpowiedni program do zup gęstych i blenduj na pełnych obrotach, aż zupa stanie się całkowicie gładka i zielona. Dzięki termoodpornemu dzbankowi oraz mocy 1800W będziesz mogła przelać gorącą zupę o idealnie gładkiej konsystencji wprost do miseczek. Podawaj z chrupiącymi kromkami chleba pszennego lub groszkami ptysiowymi. Smacznego!

Przepisy pochodzą z akcji Beko #Jedzjakmistrz.

Więcej przepisów na proste dania dla dzieci znajdziesz na www.beko.pl/jedzjakmistrz

