30-latek pomógł kochance przerwać ciążę. Sąd skazał go na prace społeczne

Z relacji mężczyzny wynika, że Dominika znalazła w sieci informację na temat tabletek wczesnoporonnych. On natomiast zadzwonił pod wskazany w ogłoszeniu numer telefonu, zamówił tabletki i za nie zapłacił.

Działo się to w lipcu 2018 roku w Opolu. Kobieta powiedziała kochankowi, że jest w ciąży, ale ze względu na trudną sytuację nie chciała urodzić dziecka. - Próbowałem ją przekonać, żeby jej nie usuwała, ale była nieugięta. Zależało mi na niej, dlatego chciałem pomóc - przekonywał sąd oskarżony.

Któregoś razu zaczęliśmy rozmawiać przez internet. Dominika powiedziała, że jej małżeństwo się sypie. Twierdziła, że mąż ją bije, a z domu pozwala wychodzić jedynie na zakupy. Tak się zaczął nasz romans - relacjonował Sebastian B. przed Sądem Okręgowym w Opolu, gdzie odbył się jego proces. - Któregoś dnia, pod pretekstem zakupów, wyszła z domu i przeprowadziła się do mnie.

Sebastian B. twierdzi, że zaniepokoiły go te objawy, ale od kobiety która sprzedała tabletki (w ogłoszeniu była informacja, że jest lekarzem - przyp. red.), dowiedział się, że są one normalne. Po tym, gdy Dominika zażyła drugą dawkę jej stan pogorszył się jednak na tyle, że oskarżony wezwał karetkę. Powiedział medykom, co się stało, pokazał opakowanie po tabletkach. Następnego dnia pojawiła się u niego policja.

W międzyczasie zostałem pobity przez męża Dominiki, bo on dowiedział się o naszym romansie - wyjaśniał Sebastian B. - Wysoki sądzie, ja naprawdę żałuje tego, co się stało.

Sąd Okręgowy w Opolu skazał Sebastiana B. na 5 miesięcy ograniczenia wolności. Mężczyzna ma w tym czasie wykonywać nieodpłatne prace na cele społeczne w wymiarze 20 godzin miesięcznie.

Dominika miała w tej sprawie status pokrzywdzonej i świadka. Na rozprawie jednak się nie pojawiła. W piśmie przesłanym do sądu wyjaśniła, że jest w zaawansowanej ciąży, a udział w rozprawie mógłby zagrażać jej zdrowiu.

Dominika Kulczyk: Jeśli świat nie potrafi wyegzekwować praw dla kobiet, musimy zrobić to same