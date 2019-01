35-latek z Opola miał 600 gramów marihuany. Grozi mu 5 lat więzienia

Akcja policjantów z CBŚ przeciwko dopalaczom - również na Opolszczyźnie

Sławomir Draguła

Zatrzymani to pracownicy "sklepów", w których sprzedawano dopalacze pod przykrywką przedmiotów kolekcjonerskich, zapachów, a także innych przedmiotów o niejednoznacznej nazwie, nie przeznaczonych do sprzedaży jako produkty spożywcze: np. "dodatek do piasku", "pochłaniacz wilgoci"...