36-latek trzymał w domu narkotyki warte prawie 100 tys. zł [ZDJĘCIA]

Sytuacja miała miejsce 22 marca na jednej z ulic Opola. Podczas przeszukania pojazdu mundurowi odkryli w nim pojemnik z amfetaminą. Dodatkowo, porcję tego narkotyku mężczyzna posiadał przy sobie. Mieszkaniec powiatu krapkowickiego został zatrzymany i przewieziony do policyjnego aresztu.

Śledczy wytypowali miejsca, w których 36-latek - mieszkaniec powiatu krapkowickiego - mógł trzymać resztę niedozwolonych substancji. Znaleźli je w domu w powiecie strzeleckim, w którym zatrzymany pomieszkiwał.

Było w nim blisko 1,5 kilograma marihuany i ponad 65 gramów amfetaminy. W budynku policjanci znaleźli też sadzonki konopi indyjskich.

Śledczy oszacowali, że czarnorynkowa wartość narkotyków wynosi około 100 tysięcy złotych. Policjanci łącznie zabezpieczyli blisko 1500 porcji amfetaminy, 1,5 kilograma marihuany i 24 krzaki konopi indyjskich.

Mężczyzna usłyszał zarzut posiadania znacznej ilość środków odurzających i uprawy konopi indyjskich. Przyznał się do niego. Grozi mu do do 10 lat pozbawienia wolności. Sąd tymczasowo aresztował 36-latka na trzy miesiące.

