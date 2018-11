36-letni mężczyzna wtargnął do domu pod Strzelcami Opolskimi i pobił roczne dziecko

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 36-letni mężczyzna wtargnął do przypadkowego domu. Następnie pobił przebywające tam roczne dziecko.

Dziecko z obrażeniami ciała zostało śmigłowcem przetransportowane do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. Jego stan jest ciężki. Ma liczne urazy - od główki, przez tułów po kończyny.

- Dziecko ma urazy o charakterze zarówno zewnętrznym, jak i wewnętrznym - mówi dr Wojciech Walas, ordynator oddziału intensywnej terapii dla dzieci w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu. - Zaintubowaliśmy dziecko i obecnie jest ono podłączone do respiratora.

Z nieoficjalnych informacji do jakich dotarł reporter nto wynika, że mężczyzna dotarł do Kadłuba autostopem. Przywiozły go dwie kobiety. Sprawca już w samochodzie miał być agresywny. Gdy opuścił auto, ruszył w kierunku przypadkowego domu.

- Sprawca jest już w rękach policjantów. Został zatrzymany - informuje Paulina Porada, rzecznik strzeleckiej policji. - Teraz pod nadzorem prokuratora wyjaśniamy okoliczności tego zdarzenia.

Wkrótce więcej informacji.

OPOLSKIE INFO - 9.11.2018