Prokuratura Rejonowa w Opolu wystąpiła o zaoczne aresztowanie mężczyzny, który podejrzewany jest o zabicie pieszej na przejściu na ulicy Ozimskiej w Opolu i ucieczkę z miejsca wypadku.

Wniosek w sprawie aresztowania 37-letniego obywatela Bułgarii trafił już do Sądu Rejonowego w Opolu.- Jeśli tylko sąd wyda takie postanowienie, prokuratura będzie miała wolną drogę do wydania postanowienia o poszukiwaniu podejrzewanego listem gończym - mówi prokurator Stanisław Bar z Prokuratury Okręgowej w Opolu. List gończy jest potrzebny, bo osoba wiązana z wypadkiem ukrywa się przed organami ścigania. Policja wystąpiła do prokuratury z wnioskiem o areszt i list gończy jeszcze na początku czerwca, ale ta uznała, że nie ma na to wystarczających dowodów. Teraz je znalazła.Przypomnijmy.Do wypadku doszło 29 maja wieczorem na ulicy Ozimskiej w Opolu. Na oznakowanym przejściu dla pieszych przy skrzyżowaniu z ulicą Kani, została potrącona 69-letnia piesza. Uderzyła ją skoda superb jadąca od strony osiedla Malinka. Kobieta zginęła na miejscu. Sprawca odjechał nie udzielając ofierze pomocy.Następnego dnia, m.in. dzięki zaangażowaniu mieszkańców Opola, policjanci znaleźli samochód, który potrącił 69-latkę. Złota skoda superb kombi z rozbitym przodem została porzucona na jednym z parkingów na osiedlu Armii Krajowej w Opolu.Za potrącenie ze skutkiem śmiertelnym i ucieczkę z miejsca zdarzenia grozić nawet 12 lat więzienia.