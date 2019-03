44. Opolskie Konfrontacje Teatralne "Klasyka Żywa" - można już kupować bilety

Od 9 do 14 kwietnia w Teatrze Kochanowskiego w Opolu po raz kolejny spotkają się najciekawsze inscenizacje klasycznej literatury polskiej. To największe wydarzenie tego typu w kraju.

- Podczas Konfrontacji zapoznajemy widzów z zapomnianymi lub rzadko wystawianymi dziełami klasyków, pokazujemy ich wartość artystyczną i historyczną. Mamy nadzieję zarazić widzów nie tylko klasyką, ale teatrem w ogóle jako sposobem na czerpanie emocji, dyskusję i otwarcie się na kulturę na żywo. Bo zgodnie z naszym tegorocznym hasłem "potrzeba klasyki" - mówił podczas dzisiejszej konferencji prasowej Norbert Rakowski, dyrektor Teatru Kochanowskiego.

Już po raz trzeci opolskie Konfrontacje powiązane są ściśle z trwającym przez cały rok konkursem "Klasyka Żywa". Po obejrzeniu 38 inscenizacji narodowej klasyki z teatrów z całej Polski, Komisja Artystyczna do finału konkursu, który odbędzie się w Opolu, wybrała siedem przedstawień.

Na program konkursu złożą się:

„Beniowski. Ballada bez bohatera” z Teatru Nowego w Poznaniu (reż. Małgorzata Warsicka),

„Ferdydurke” z Teatru Powszechnego w Radomiu (reż. Alina Moś-Kerger),

„Garbus” z Wrocławskiego Teatru Współczesnego (reż. Marek Fiedor),

„Pan Tadeusz, czyli Ostatni Zajazd na Litwie” z Teatru Nowego w Poznaniu (reż. Mikołaj Grabowski),

„Śmierć białej pończochy” z Teatru Wybrzeże w Gdańsku (reż. Adam Orzechowski),

„Wykład” z Teatru Wierszalin w Supraślu (reż. Piotr Tomaszuk)

„Zemsta” z Teatru „Maska” w Rzeszowie (reż. Paweł Aigner)

- Konkurs ma inicjować dialog z klasyką z dzisiejszej pozycji widza, ukazać głosy brzmiące w dawnych dramatach. A spektakle biorące w nim udział to historie opowiedziane we współczesności i choć czasem krwawe, bolesne, naznaczone przeżyciami kraju i obywatela, to emocjonalnie pobudzające nawet najbardziej skostniały światopogląd - podkreśla Norbert Rakowski.

Po każdym przedstawieniu konkursowym odbędą się dyskusje z twórcami.

Oprócz spektakli konkursowych będzie można obejrzeć najnowsze opolskie przedstawienie - polsko-hiszpańską sztukę „Córki Powietrza. Sen Balladyny” oraz „Zdziczenie obyczajów pośmiertnych”.

Festiwal to także szereg imprez towarzyszących, wśród których każdy znajdzie coś dla siebie. W pospektaklowych koncertach wystąpią takie zespoły jak DJ Buk, ANJA SEI, Night Marks, Rosaline oraz zespół śpiewających aktorów opolskiego teatru. Podobnie jak w ubiegłym roku, organizatorzy zapraszają festiwalową publiczność do udziału w „Spacerowniku Teatralnym”, podczas którego będzie okazja do odkrywania teatralnych tajemnic Opola.

Przygotowane zostaną również dwie wyjątkowe wystawy. Na zewnątrz teatru będzie można oglądać prace finalistów i laureatów IV edycji konkursu fotografii teatralnej organizowanego przez Instytutu Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie.

W teatrze będzie można natomiast oglądać wystawę "40/250. Plakaty i premiery", którą kuratorskim oprowadzaniem otworzy Zenon Butkiewicz - teatrolog, dyrektor teatrów, organizator festiwali teatralnych.

Część wystawy zewnętrznej będzie można obejrzeć w Labie na Wyspie. W Labie też oraz w Kochanowskim będzie można posłuchać klasycznych dzieł, czytanych przez aktorów.

Festiwal klasyki ma swoją propozycję także dla najmłodszych widzów. W programie festiwalu specjalnie dla nich znalazł się spektakl „Mały Tygrysek Pietrek” Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” z Kielc.

Opolskie Konfrontacje Teatralne oraz konkurs „Klasyka Żywa” organizowane są we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytutem Teatralnym w Warszawie. Koszt OKT - współfinansowanych przez samorząd województwa opolskiego to ponad 700 tys. zł. Pula nagród wynosi 160 tys. zł.

42. Opolskie Konfrontacje Teatralne Klasyka Polska - werdykt