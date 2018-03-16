Великі компанії в Польщі мають кадрові проблеми. Українців раді бачити (© Pixabay.com/Zdjęcie ilustracyjne)

Майже кожна друга компанія у Польщі заявляє, що має кадрові проблеми. Більше 1/4 підприємств визнає, що в цій ситуації вони шукають працівників з України.

Плани підприємців, пов'язані зі створенням нових робочих місць в 2018 році, зрозумілі - вони будуть влаштовувати на роботу. Це висновок швидкого моніторингу, підготовленого Національним банком Польщі. Аналітики центрального банку говорять про продовження позитивних тенденцій в сфері зайнятості з минулого року. А вони знаходяться на рекордному рівні та вже перевищили результати з червня 2007 та 2008 рр., коли було занотовано найбільший попит на працівників.



Кадрові проблеми



- Плани, пов'язані з розвитком багатьох підприємств і навіть цілих галузей економіки, в цьому році можуть бути зупинені у зв'язку зі зростаючим дефіцитом персоналу. Наші останні дослідження показують, що вже 50,5% компаній в нашій країні зустрілося з проблемою набору персоналу, а серед підприємців, які планують збільшити рівень зайнятості у найближчі місяці, цей відсоток сягає майже 70%. Це означає, що, незважаючи на амбітні плани рекрутування, багато роботодавців залишиться з незаповненими робочими місцями, а це додатково посилить конкурентну боротьбу за кандидатів, - підкреслює Мачєй Вітуцкі, голова правління Work Service SA.



Найбільші проблеми з рекрутуванням в даний момент мають великі компанії (62%), які працевлаштовують понад 250 працівників. Для порівняння, з дефіцитом персоналу зустрілося "лише" 48,5% малих підприємств. На найбільший дефіцит персоналу скаржаться представники промислової галузі (77,8%), торгівлі (60%) та послуг (50,6%) – виходить з останнього звіту Work Service "Барометр ринку праці IX".



- Порівнюючи Польщу з країнами Центральної Європи, ми можемо сказати, що поки що ми не переживаємо такого низького рівня безробіття, як, наприклад, у Чехії, Німеччині чи Угорщині. Нашою найбільшою проблемою залишається значно нижча професійна активність людей працездатного віку. На цьому фоні ми відрізняємося як від середніх показників ЄС, так і від країн нашого регіону. Майже 1/4 підприємств сьогодні має труднощі зі знайденням некваліфікованих працівників, тобто таких, яких можна потенційно відновити ззовні сьогоднішнього ринку, - додає Вітуцкі.



Труднощі з рекрутуванням – методи подолання



Останній звіт показує, що компанії, які зустрічаються з кадровим дефіцитом, прагнучи подолати цю проблему, найчастіше підвищують ставки заробітної плати. Це стосується 37,1% підприємців, які приймають рішення підвищити заробітню плату в процесі рекрутування, і, найчастіше, це стосується великих компаній з комерційного та виробничого секторів. На другому місці, роботодавці пропонують своїм працівникам довший робочий день (28,1%), щоб заповнити вільні робочі місця власним персоналом. Найчастіше, це рішення використовують сервісні компанії. На третьому місці підприємці вказали імміграцію. Сьогодні 26,6% компаній планує працевлаштувати кандидатів з України. Це рішення найбільш охочо використовує виробничий сектор та великі підприємства, яким необхідно заповнити сотні робочих місць.



- Фактором, який в останніх роках рятув постачання праці в Польщі, була, в основному, імміграція. Минулого року роботодавці подали 1,82 мільйона заяв про намір доручення роботи іноземцям. Цей результат був на 1/3 більший, ніж у 2016 році. Однак, незважаючи на такий масивний приплив працівників з-за кордону, ми далі відзначаємо лавиноподібне зростання вакансій. Це особливо помітно у виробничій, будівельній та логістичній галузях, де кількість робочих місць протягом року зросла більш ніж наполовину, - говорить Анджей Кубісяк, директор аналітичних досліджень Work Service S.A. Цікаве теж, що серед компаній, які планують збільшити зайнятість та мають труднощі з підбором персоналу, більше 40% планує працевлаштувати кандидатів з-за східного кордону. Крім пропозицій вищої зарплати, в цій групі це найпопулярніша метода боротьби з кадровими проблемами, - додає він.

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