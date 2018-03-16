Корисно знати - жінки допомагають жінкам в цьому клубі (© Pixabay.com/Zdjęcie ilustracyjne)

Кожні вихідні українки сюди приходять, щоб вивчити щось нове або просто провести час разом. Протягом трьох років діяльності варшавський клуб відвідало понад дві тисячі жінок різного віку.

Семінари з мотивації та виготовлення традиційних пасхальних яєць, весняний фестиваль здоров'я та краси або проекти професійного розвитку Career Couching - в Клубі Українських Жінок, що знаходиться на вул. Заменгофа 1 ніколи не буває нудно.



- Тут проводяться семінари та тренінги, які мають на меті громадянську, економічну та соціальну активацію жінок, - говорить координатор клубу Тетяна Левинська. – Також, тренінги з управління часом, планування, організації роботи, м'ягких навичок, а також з трудового закону, материнства в Польщі, прав жінок, профілактики насильства, сімейного права тощо. Теми дуже часто пропонують самі учасниці клубу - разом ми допомагаємо одна одній, разом ми боремось з проблемами та труднощами, з якими зустрічаються українки, що живуть у Польщі, - додає вона.



За три роки існування клубу, його відвідало понад дві тисячі жінок різного віку. - Більшість жінок з України, які приходять до нас, хочуть зустріти своїх співвітчизників, провести час разом, знайти комфорт та підтримку, дізнатися щось нове. Але польки також приходять, найчастіше на кулінарні семінари, які ми організовуємо в інтеграційних цілях. Разом ми готуємо, даємо змогу жителям Варшави спробувати справжню українську кухню, іноді багато розмовляємо при готуванні, співаємо разом, - пояснює Левінська.



Українці - це найбільша група іноземців у Польщі. З якими проблемами вони зустрічаються? - Це залежить від місця проживання та професії - відповідає координаторка клубу. - На початку нашої діяльності до нас приходило більше жінок, які працювали у сфері домашніх послуг. Найчастіше вони боролися з проблемами, пов'язаними з нечесними роботодавцями та проблемами зі здоров'ям. Зараз до нас приходить чимало молодих, активних жінок – вчительки іноземних мов, інженерки, лікарки, юристки. Вони знають декілька мов і мають дуже високі професійні компетенції, хочуть розвивати власний бізнес, працювати і таким чином будувати польську економіку, оскільки вони думають про Польщу як про свій новий дім, а деякі з них, як про країну, де виховають своїх дітей. Для цього їм необхідні інструменти, підтримка та інвестиції, - підкреслює Тетяна Левинська.



Діяльність клубу в даний момент не отримує стабільного фінансування. Його ідея полягає в тому, що жінки допомагають жінкам, діляться з ними вміннями та знаннями, завдяки організованим зустрічам та проведення тренінгів одне для одного. - Ми відкриті перед будь-якою підтримкою - організаційною чи фінансовою. Ви можете підтримати нас, зробивши пожертву для Фонду "Наш вибір". Ми мріємо, що такі (або схожі) клуби також будуть створені в інших місцях за межами Варшави - в інших великих та невеличких містах - додає наша співрозмовниця.

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