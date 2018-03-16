Шукаєте квартиру у Варшаві? Ось що необхідно знати (© Naszemiasto.pl)

Орендування квартири в столиці Польщі може бути непростим, але й не є неможливим. На жаль, буває, що поляки підозріло ставляться до гостей зі Сходу, а орендарі використовують наївність і незнання потенційних орендодавців.

За офіційними даними, у Польщі живе і працює понад 1,5 мільйона українців. Це майже стільки ж людей, скільки живе у всій Варшаві. Польський ринок все ще потребує працівників і з задоволенням споглядає на Схід, про що також свідчить про зростання кількості робочих місць для українців. А з цим зростає і кількість орендних пропозицій.



Проте в Польщі все ще існує переконання, що орендар зі Сходу потребує лише даху без дирок над головою та шматок матраца. Українці в Польщі, так само, як ще лише кілька років тому, поляки в Англії, приїжджають на заробітки. Більшість, важко працюючи, відкладає гроші, тому економить на всьому, включаючи оренду. Для орендодавців це очевидна перевага.



- Більшість українців це сезонні працівники, які приїжджають сюди на термін від трьох до шести місяців. Як правило, вони живуть в, так званих, кімнатах для працівників, по вісім чоловік у кімнаті за 400 злотих на місяць і не шукають нормального житла, - пояснює Віталій, українець, відеооператор, який проживає у Варшаві уже на протязі чотирьох років. - Багато з тих хостелів не є легальними. Ми хотіли відкрити щось подібне з другом, і трохи поїздили, відвідуючи їх, щоб побачити, як це виглядає. У жодному із цих місць на питання: "Чи дасте нам рахунок-фактуру?", не було позитивної відповіді, - додає мій співрозмовник.



Поляки бувають підозрілі



Проблема легальності працевлаштування стосується, звичайно, самих орендарів. Частина українців працює у Польщі "по-чорному", деякі польські роботодавці залюбки заощаджують таким чином на трудових витратах, страхуванні та обов'язках, пов'язаних з трудовим законодавством. Тому у багатьох орендодавців появляються сумніви, що їхні нові орендарі, без підтвердженого джерела доходу, документів та дозволів, можуть з дня на день зібрати свої валізки і повернутися на батьківщину.



- Квартиру орендують людям, а не країні. Якщо хтось хоче обдурити вас, зробить це. А заборгованість? Скажеш їм, що повідомиш про них, кого треба, і швидко отримаєш гроші, - розповідає Бартек, який орендує дві квартири в празькому будинку.



Вам буде набагато легше знайти дах над головою, якщо ви тут трохи «запустили коріння». Чи поляки бояться, що сезонний робітник, який приїжджає сюди тільки на декілька місяців, обдурить їх? - питаю я Віталія. - Думаю, що так, але це більше стосується тих зі Сходу, - каже він. – Всяке буває, тому люди хочуть захистити себе від нечесних орендарів. Можливо, це пов'язано з тим, що сьогодні українець орендує у тебе квартиру, тому що у нього є карта на проживання або віза, а завтра вже ні, тому що він змушений повернутися в країну, - визнає мій співрозмовник.



Сім'ям також буває нелегко



З розмов людей, які орендують квартири в столиці, виникає досить очевидний стереотип. Краще орендувати житло самотньому студенту, групі дівчат або матері. Квартира буде добре доглянута, чиста, а орендарі спокійні. В цьому є трохи правди, тому що жінки рідко п’ють алкоголь, менше розважаються, мають більше почуття обов'язку. І, мабуть, багато з цих аргументів є правдою, так само, як правдою є те, що говорять власники квартир у неофіційних бесідах.



- Я орендувала квартиру українським студентам, і з ними проблем не було. Ви можете мати клопоти з кожним орендарем, з польським також. З українцями легше, бо вони приїжджають на роботу і не хочуть мати проблем з законом. А виселити їх так само легко, як і будь-якого іншого жителя, - визнає Олександра, яка рік тому орендувала квартиру, яку вона отримала в спадщину від бабусі, на Охоті.



Якщо ви приїжджаєте до Польщі зі своєю сім'єю або ви - студент, буде трохи легше знайти житло, хоча важче буде себе забезпечити. - Звичайно, що самому легше, тому що тільки для себе багато непотрібно, для одної особи вистачить і одна кімната за 700 злотих. Дуже часто зустрічається, що у трикімнатній квартирі живуть три



різні орендарі, але для цілої сім’ї необхідно більше комфорту, - вважає Віталій.



Мова це основа



Незнання польської мови або польського законодавства є додатковою перешкодою. Орендодавці можуть захотіти переадресувати комунальні платежі на особу, яка знімає квартиру. Перешкодою буде також будь-який ремонт та зв'язок у поточних питаннях: протікає кран або несправний душ. Сама оренда буде проблемою.



- Все залежить від того, чи ви говорите по-польськи чи ні. Я сам шукав кілька квартир для моїх друзів, і іноді в оголошеннях знаходив таке: «Іноземцям та агенціям - дякуємо», - говорить Віталій.



Що можеш зробити, якщо не знаєш мови? Добрий студент може допомогти у пошуках квартири. Його робота, однак, коштує мінімум 10 злотих за кожну годину. Існує також можливість, що в якийсь момент він відмовиться від своєї роботи, змінить свою думку і своє заняття.



- Я вирішив шукати квартиру в Польщі дистанційно, тому що це дешевше. Я залишив депозит для студента, який мав це зробити для мене - 400 злотих на квартиру. В перші два дні студент відповідав на дзвінки, потім перестав - розповідає про свої початки в Польщі, Віталій.



З чого почати?



Про пошук житла треба подумати ще перед виїздом з України. Мінімальна необхідність - це поняття, як мають виглядати оголошення і де їх шукати та принаймні мінімальне знання польської мови. Набагато простіше приїхати до Варшави самому, якщо ми вже маємо певну роботу, пізніше завжди можемо забрати свою сім'ю до нас. - Загалом, більшість питань можна вирішити дистанційно, по телефону або через Інтернет. Просто введіть в пошукову систему "квартири для робочих в Варшаві, хостел для студентів". Є також добровольці, які можуть допомогти знайти квартиру чи роботу (здайдете їх, наприклад, в Українському домі у Варшаві). Сьогодні, коли українці можуть в'їхати до Польщі без візи, можна приїхати і вирішити всі питання на місці. Існує також багато різних груп і форумів в Інтернеті, де ви можете задати питання або попросити інших вам допомогти. Особливо, в церковних центрах. Головне, щоб всього не боятися, - підсумовує Віталій

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