Українці отримували пропозиції роботи переважно у сфері послуг, сільського господарства, промисловості та будівництва (© Pixabay.com/Zdjęcie ilustracyjne)

Скільки українців має право на перебування в Польщі? Чи скасування віз вплинуло на збільшення міграції? На ці та інші питання нам відповів прес-секретар Управління у справах іноземців у Польщі, Якуб Дудзяк.

Скільки українців легально працює у Мазовії?



Громадяни України перебувають у Польщі, насамперед, на основі віз. У 2013-2016 роках кількість таких документів, виданих польськими дипломатичними та консульськими представництвами, зросла. У 2016 - 2017 роках було їх видано майже 2,5 мільйона. Існує також помітна тенденція випуску більшої кількості державних (довгострокових) віз, що дають право залишатися в Польщі на протязі одного року.



Варто пам'ятати, що громадяни України користуються упрощеним доступом до польського ринку праці та можуть працювати протягом 6 місяців протягом наступних 12 місяців без отримання дозволу на роботу. Умова полягає в тому, щоб мати письмову заяву роботодавця про довірення роботи, зареєстровану у відповідному управлінні праці та письмовий договір. У 2015 році в Мазовецькому воєводстві було зареєстровано 307 тис. заяв про довірення роботи громадянам України, з 2016 р. їх було 350 тис., а в 2017 р. - 384 тис.



Управління праці в Мазовецькому воєводстві реєструють найбільшу кількість заяв у країні.



Слід пам'ятати, що кількість іноземців, які фактично почали працювати у зв'язку з зареєстрованою заявою, не співпадають із самою кількістю зареєстрованих заяв. У минулому році переважна більшість заяв була видана на термін від трьох до шести місяців. Громадяни України отримали пропозиції роботи переважно у сфері послуг, сільського господарства, промисловості та будівництва.



Крім того, іноземці можуть працювати у Польщі на основі дозволу на працевлаштування. Минулого року Мазовецьке Воєводське Управління випустило 54,5 тис. дозволів на працевлаштування громадян України. У 2016 році було видано 37,4 тис. таких документів.



Скільки громадян України має дозвіл на проживання?



Більшість громадян України тимчасово проживають у Польщі на основі віз, використовуючи упрощений доступ до ринку праці. Проте, все більше і більше з них хоче залишитися в Польщі довше, ніж дозволяє віза, про що свідчить збільшення кількості заяв на отримання дозволів на проживання, а також кількість осіб, які вже мають такі дозволи. В даний момент дійсних документів, що надають право на проживання, виданих через Мазовецьке Воєводське Управління, має близько 106 тис. іноземців, у тому числі 38,5 тис. - це громадяни України. Переважає дозвіл на тимчасове проживання (до трьох років), який має 27 тис. громадян України.



Чи переважає молодь?



Близько 59% громадян України в Мазовецькому воєводстві, які мають дозвіл на проживання, - це люди віком від 20 до 39 років, близько 27% - 40-59 років і менше 12% - до 20 років. Незначно переважають жінки - 19,7 тис. (51%), у порівнянні з 19 тис. чоловіків.



Іноземцям, які хочуть поселитися та легалізувати своє перебування в Польщі (на більш довший період, ніж дозволяє віза), воєводські відділення видають документи, що підтверджують їхнє право перебувати в країні. З 2014 року кількість дозволів, виданих громадянам України в Мазовецькому воєводстві, постійно зростає. У 2014 році їх отримало 7,7 тис. осіб, у 2015 році - 13,3 тис., у 2016 р. - 15,6 тис., а в 2017 р. - 16,6 тис. осіб.



Чи скасування віз вплинуло на те, що до Польщі приїжджає більше українців?



Введення безвізового режиму з Україною не вплинуло на чітке збільшення динаміки міграції. Візовий обов’язок для громадян України, які подорожують до Європейського Союзу, відмінено 11 червня минулого року. Умова полягає в необхідності посідання біометричного паспорту і дотримання решти умов в’їзду, зазначених у правилах в’їзду. Безвізове перебування не може тривати більше 90 днів протягом 180-денного періоду. Громадяни України, які приїжджають рамках безвізового режиму, можуть працювати на території Польщі, якщо вони мають відповідні документи для реалізації цього, наприклад, заяву про намір довірення роботи або відповідного дозвілу на роботу.

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