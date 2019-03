5. Opolskie Śniadanie Wielkanocne odbędzie się 17 kwietnia. Będą dwa tysiące porcji żuru [WIDEO]

- To wydarzenie, które staje się powoli jedną z naszych miejskich tradycji. To świetna okazja, by złożyć sobie życzenia i by posmakować wielkanocnych potraw oraz szeregu innych atrakcji kulinarnych. Jedzenia na pewno nie zabraknie - mówi Arkadiusz Wiśniewski, prezydent Opola.

Prezydent na rynku serwować ma żur według jego rodzinnej receptury.

Będzie to robił do spółki z Łukaszem Sowadą, przewodniczącym rady miasta z klubu radnych prezydenta. Przygotowane mają być dwa tysiące porcji zupy.

- Myślę, że najcenniejsze w inicjatywie tego śniadania jest to, że jest ono okazją do spotkania dla licznych grup i ludzi, którzy na co dzień by się ze sobą nie spotkali - mówi Łukasz Sowada.

Małgorzata Kozak, wicedyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, że w dniu śniadania na rynku oprócz jedzenia będą też wielkanocne baby, pisanki i stroiki.

- W programie są też zabawy z niespodziankami. Po rynku będą chodzić „zajączki” rozdające upominki dla odwiedzających. Spotkanie rozpocznie się o godz. 11. Liczymy na to, że gości nie zabraknie - przyznaje.

Patronat nad wydarzeniem ma biskup Andrzej Czaja.