Grupa To Mało Powiedziane zaprasza 14 marca do Sali Kameralnej NCPP na urodzinową komedię improwizowaną "Dobranocka dla dorosłych".





Dawno, dawno temu, za górami, za lasami... Co było dalej? O tym zdecyduje publiczność zgromadzona w NCPP.Podczas improwizacji widzowie podadzą wymyślone na poczekaniu tytuły i określą, kto ma być bohaterem historii, a grupa aktorów stworzy barwną opowieść.Te bajki nie zostały jeszcze napisane, te światy nie zostały jeszcze odkryte, ci bohaterowie jeszcze nie istnieją... A co siedzi w głowach dorosłych, którzy mają szansę napisać własną bajkę?To Mało Powiedziane od 5 lat działa na opolskiej scenie komediowej. Zajmuje się teatrem improwizacji, co oznacza, że wychodząc na scenę, aktorzy nigdy nie wiedzą, co się wydarzy.Jak mówią "Na oczy nie widzieliśmy scenariusza i nie wiemy, co to duble. Tworzymy cuda z sugestii publiczności".Początek o godz. 20:00Bilety w przedsprzedaży - 15 zł, w dniu występu - 25 zł