50-latek z Zawadzkiego miał nielegalną broń. Usłyszał też zarzut kłusownictwa

W opolskim USK ratują ekstremalnie wychłodzonego mężczyznę, którego temperatura ciała spadła do 22 stopni C

Iwona Kłopocka

Do 22 st. C spadła temperatura ciała mężczyzny, który trafił w poniedziałek do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Pacjenta przetransportowano śmigłowcem LPR w stanie głębokiej hipotermii. Do jego ratowania lekarze wykorzystują aparaturę ECMO – sztuczne płucoserce.