Rodzice zainteresowani uzyskaniem refundacji na zakup wyposażenia szkolnego i służącego rozwojowi dziecka powinni do 17 września złożyć wniosek do dyrektora szkoły do której chodzi dziecko, a już w wakacje mogą gromadzić faktury.

zajęć dodatkowych, w tym: językowych, sportowych, artystycznych i innych;

gier, w tym gier edukacyjnych;

półkolonii w okresie wakacji,

biletów wstępu dla dziecka i opiekunów, do instytucji nauki, kultury, sportu i rekreacji;

biurka, krzesła, tornistra, plecaka i innych artykułów szkolnych;

literatury i czasopism dziecięcych;

literatury specjalistycznej dla rodziców dotyczącej problematyki wychowania i rozwoju dziecka;

pomocy wspierających proces edukacyjny, w tym: atlasów, encyklopedii, instrumentów muzyczne, tabletów, komputera, łyżew, roweru, piłki, itp.

zajęć i sprzętu wspomagających rozwój i edukację uczniów niepełnosprawnych.

Refundację można uzyskać na wydatki poniesione w okresie od 1 lipca 2018 r. do 31 października 2018 r. Późniejsze nie będą brane pod uwagę w rozliczeniu.

Program wyrównywania szans edukacyjnych „Dobry Start” dla dzieci zamieszkałych w Opolu, uczęszczających w roku szkolnym 2018/2019 do klas pierwszych szkół podstawowych został uchwalony przez radnych miejskich.Rodzic/opiekun, który chce starać się o refundację w wysokości 500 złotych, powinien złożyć do dnia 17 września wniosek do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2018/2019.Takie wsparcie udzielane jest uczniom zamieszkałym w Opolu, uczęszczającym w roku szkolnym 2018/2019 do klas pierwszych szkół podstawowych.Celem refundacji wydatków jest wyrównywanie szans w zakresie rozwoju umiejętności poznawczych, emocjonalnych i społecznych dzieci.Żeby otrzymać pieniądze, konieczne jest przedłożenie oryginałów faktur i rachunków wystawionych imiennie na rodzica – wnioskodawcę wniosku. Paragony nie będą brane pod uwagę.Rodzic, który złożył wniosek o wsparcie materialne ucznia, powinien przedstawić dowody zakupów wraz z pismem przewodnim do dyrektora szkoły w terminie do 31 października 2018 roku.Zwrot poniesionych wydatków rodzice otrzymają przelewem na rachunek bankowy wskazany we wniosku lub w gotówce. Pieniądze zostaną wypłacone do 30 listopada br.W załączniku wniosek, który rodzic musi złożyć dyrektorowi.