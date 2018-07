2,5-letni Dawidek Drapacz urodził się z rzadką i skomplikowaną wadą serca oraz płuc. Żaden specjalista w Europie nie podjął się jej zoperowania. Nadzieja pojawiła się w Stanach Zjednoczonych.

- Wpatrywałam się w stronę, na której prowadzona jest zbiórka i nie mogłam uwierzyć w to, co widzę - emocjonuje się Elżbieta Popardowska, mama chłopca. - Trzy razy liczyłam zera, żeby się upewnić, że to dzieje się naprawdę. Nie wiem, jak dziękować komuś, kto tymi pieniędzmi daje mojemu synkowi szansę na życie.Nadzieja pojawiła się w Stanach Zjednoczonych. Prof. Hanley ze Stanford uważa, że jest szansa całkowitego naprawienie wady i Dawidek mógłby żyć jak jego rówieśnicy. Barierą są jednak gigantyczne pieniądze, bo operację wyceniono na ponad 5 milionów złotych.W ratowanie życia chłopca włączają się ludzie z całej Polski. Zbiórka prowadzona jest za pomocą strony siepomaga.pl - Łzy mi się w oczach zakręciły, kiedy zobaczyłam, że pewna dziewczynka wpłaciła 5,5 zł Dziecko dało tyle, ile miało, żeby ratować inne dziecko - mówi z przejęciem pani Elżbieta.Do udziału w zbiórce namawia też Patryk Vega, reżyser i twórca takich filmów, jak PitBull czy Botoks oraz aktor Karol Strasburger, który każdemu, kto wpłaci na rzecz chłopca co najmniej 10 złotych, podaruje autograf z dedykacją.Czas nie jest sprzymierzeńcem Dawidka, bo jego serduszko z tygodnia na tydzień jest coraz słabsze. Im szybciej uda się zebrać pieniądze, tym lepiej, bo rezultaty operacji zależą od tego, w jakim stanie będzie serduszko malca.Wpłat można dokonywać na rachunek65 1060 0076 0000 3380 0013 1425, tytułem 10367 Dawid Drapacz darowizna (dla darczyńców zagranicznych: IBAN: PL SWIFT: ALBPPLPW).[przycisk_galeria]