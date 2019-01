9 powodów, dla których warto uczyć się języka chińskiego

Rajtuzy dla kawalera? Zaskakujące znaczenia słów

a.w.

Język potrafi płatać figle. Podwójne znaczenia słów, trudne do rozwinięcia skróty czy zapożyczenia, które dopiero wchodzą do ogólnego obiegu. Język to materia, która ciągle się zmienia. Jedne słowa odchodzą w niepamięć jako określenia dawne, inne szybko wchodzą do słownika. Zmien...