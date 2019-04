"After" - porywająca opowieść o miłości i namiętności. Premiera w kinie Helios

Marta Guzowska: Ludzie nie chodzą do muzeów, nie spacerują deptakami, idą do galerii handlowej [WYWIAD]

Co dają, a co zabierają nam centra handlowe? Dlaczego to właśnie one stały się osią powieści "Raj"? I jaki stosunek ma pisarz do swoich bohaterów? O to wszystko zapytaliśmy Martę Guzowską, autorkę powieści "Raj".