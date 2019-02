Akademickie Mistrzostwa Polski w futsalu rozgrywane w Opolu oficjalnie otwarte. Będzie się działo!

Co ciekawe tego typu impreza w stolicy regionu to już pewnego rodzaju tradycja, wszak choćby dwa lata temu gościliśmy rywalizację najlepszych studentów i studentek w siatkówce, rok temu w piłce ręcznej i za każdym razem były to nad wyraz udane imprezy.

Będzie się działo

Zmagania toczyć się będą zarówno wśród kobiet, gdzie tytuły broni Uniwersytet Jagielloński, jak i u mężczyzn, gdzie najlepszy w zeszłym roku był Uniwersytet Warszawski. W obu kategoriach swoje drużyny wystawia też Politechnika Opolska, która jest współgospodarzem imprezy. Ta odbywać się będzie w takich obiektach jak: Stegu Arena, Hala PO przy ul. Prószkowskiej, Kompleks Sportowy Gwardia przy ul. Kowalskiej oraz Hala OSiR Komprachcice.

- Zobaczymy u nas najlepszych polskich zawodników, bo przecież wiele drużyn ma w swoich składach zawodników z ekstraklasy - wyjaśnia Tomasz Wróbel prezes KU AZS Politechniki Opolskiej. - Nie zabraknie też integracji i dobrej atmosfery już po zawodach. Impreza dla uczestników AMP-ów odbędzie się w klubie należącym do Jakuba Błaszczykowskiego, czyli popularnej Kubaturze - dodaje.

Rywalizacja w turnieju pań i panów rozpocznie się w piątek o godz. 8. Finały zaplanowano na niedzielę: mecz o złoty medal kobiet o godz. 14, a finałowe spotkanie turnieju panów o godz. 15.30. Wszystkie najważniejsze mecze odbywać się będą w pierwszej z wymienionych hal. I to tam już w dziś wieczorem odbędzie się ceremonia otwarcia.

Grają futsaliści...

Gospodarze wystawią dwie drużyny w obu kategoriach, ale zacznijmy od panów, gdyż oni rywalizować będą w grupie A, do tego na parkiecie głównego obiektu imprezy. W piątek o godz. 9.30 zmierzą się z UMCS Lublin, a o godz. 15.30 z Uczelnią Łazarskiego w Warszawie. Dzień później natomiast o godz. 11 ich ostatnim rywalem na tym etapie będzie Politechnika Śląska Gliwice. Potem w zależności od tego, które miejsce zajmą w grupie, będą walczyć albo o miejsca 1-8 albo 9-16.

Warto w tym miejscu odnotować, iż barw gospodarzy będą bronić przede wszystkim zawodnicy znani z niższych lig naszego regionu na boiskach pełnowymiarowych jak Jakub Czajkowski, Konrad Kostrzycki i Marcin Niemczyk z Ruchu Zdzieszowice czy Patryk Wojtasik i Michał Bienias z Małejpanwi Ozimek. Z tego ostatniego klubu jest też Patrick Riemann, który gra również w futsalowym Berlandzie Komprachcice, podobnie jak Bienias właśnie. Doświadczenie w halowej Odrze Opole FK zbiera natomiast Thomas Skowronek z OKS Olesno.

Co do innych zestawień futsalistów to w grupie B rywalizować będą: Uniwersytet Warszawski, Politechnika Poznańska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie i Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. W grupie C do boju przystąpią: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Politechnika Łódzka i Kolegium Jagiellońskie - Toruńska Szkoła Wyższa. Natomiast w grupie D zagrają: Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile.

... i futsalistki

Panie z Politechniki swoje mecze grupowe rozgrywać będą w hali przy ul. Prószkowskiej. W piątek o godz. 12.30 zmierzą się z drużyną Uniwersytetu Warmińsko -Mazurskiego z Olsztyna, a o godz. 17 z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie. Z kolei w sobotę o godz. 12.30 spróbują swoich sił z broniącymi tytułu krakowiankami. Podobnie jak i u panów w zależności od tego, które miejsce zajmą w grupie będą później walczyć albo o miejsca 1-8 albo 9-15.

W składzie opolanek również nie zabraknie dziewcząt kojarzonych z boisk nie tylko pełnowymiarowych, jak Ewa Duda i Beata Kiersztajn z Rolnika Głogówek czy Joanna Muraszko z Unii Opole.

U futsalistek w grupie A wystąpią: Uniwersytet Gdański, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu i Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W grupie B spotkają się Uniwersytet Szczeciński, Politechnika Śląska w Gliwicach, Uniwersytet Łódzki i Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. W grupie D natomiast mamy „trójkę” Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie.