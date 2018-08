Wystarczyło zaledwie kilka minut, by policjanci z wydziału ruchu drogowego Komendy Miejskiej Policji w Opolu, patrolujący w środę autostradę A4, zatrzymali kierowcę samochodu ciężarowego, który wyprzedzał inną ciężarówkę na zakazie wyprzedzania.

Do sytuacji doszło na węźle autostradowym „Krapkowice” (dziennikarz nto towarzyszył policjantom na służbie). Funkcjonariusze w nieoznakowanym radiowozie dali kierowcy sygnał, by jechał za nimi do najbliższego zjazdu z autostrady. Kierującym-winowajcą okazał się Węgier. Na jego szczęście został pouczony.W piątek ruszyła policyjna akcja „TIR”. Na opolski odcinek autostrady A4 wyjeżdżają dodatkowe patrole w nieoznakowanych radiowozach, które zwracają uwagę przede wszystkim na kierujących ciężarówkami.- Między innymi na to, jak wyprzedzają, czy nie tamują przy tym ruchu na lewym pasie - informuje podinspektor Maciej Milewski z wydziału ruchu drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.Kierowcy osobówek, motocykli, czy busów, skarżą się bowiem, że ich koledzy prowadzący ciężarówki, bardzo często uprawiają tzw. wyścigi słoni. Chodzi o wzajemne wyprzedzanie takich zestawów, kiedy ten wyprzedzający jedzie z minimalnie większą prędkością od wyprzedzanego (tiry mogą rozwinąć prędkość do 90 km/h). Taki manewr ciągnie się nawet kilka kilometrów, a lewy, tzw. szybki pas autostrady, szybko się korkuje.- W skrajnych sytuacjach takie zachowanie na drodze może być uznane za tamowanie lub utrudnianie ruchu, za co kodeks wykroczeń przewiduje karę grzywny lub nagany - zauważa podinspektor Milewski.Część kierowców ciężarówek chęć wyprzedzania sygnalizuje kierunkowskazem w ostatniej chwili i zjeżdża na lewy pas, zmuszając jadące nim samochody do gwałtownego hamowania, co również jest szalenie niebezpieczne.- Boję się jechać nawet dozwoloną na autostradzie prędkością, czyli 140 km/h, bo nigdy nie wiadomo kiedy taki tir zjedzie na lewy pas - mówi Tomasz Dzikowski z Opola, który pracuje jako przedstawiciel handlowy i sporo czasu spędza za kierownicą samochodu.Co ważne na kilku odcinkach autostrady A4 wprowadzony jest zakaz wyprzedzania dla samochodów ciężarowych. Stosowne znaki informują o tym na newralgicznych odcinkach, czyli w rejonie węzłów autostradowych, mostów, wiaduktów itp. W ten sposób oznakowany został również zjazd z Góry Świętej Anny, gdzie wcześniej zdarzały się kolizje i wypadki z udziałem ciężarówek.Na policyjną skrzynkę mailową przychodzi też coraz więcej filmów nagranych przez kamerki zamontowane w samochodach, które rejestrują takie wyścigi „słoni”.- Każdy taki film oglądamy, ustalamy kierowców i tam gdzie to zasadne, karzemy mandatami - mówi Maciej Milewski.Przypadek taki można zobaczyć na przykład oglądając majowy odcinek programu „Opolski pirat”.Widać na nim, jak samozwańczy szeryf drogowy (tak popularnie nazywani są kierowcy blokujący lewy pas ruchu) ciężarówką z naczepą, na której wiezie samochody, jedzie opolskim odcinkiem autostrady A4. W pewnym momencie zjeżdża na lewy pas ruchu, ale zamiast wyprzedzić inną ciężarówkę, zrównuje z nią prędkość i jedzie obok niej. Na filmie widać, że oba zestawy, jadą bardzo powoli, stwarzając zagrożenie innym uczestnikom ruchu.- Kierowca, który wyprzedzał, naruszył nie tylko obowiązek jazdy prawą stroną jezdni, ale także poruszał się z prędkością utrudniającą ruch innym - mówi Maciej Milewski. - Sprawcę wykroczenia udało się namierzyć i ukarać.Podczas akcji „TIR” Mundurowi sprawdzają też, jak przestrzegane są wakacyjne ograniczenia ruchu samochodów ciężarowych.