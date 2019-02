Akcja Znicz na Opolszczyźnie. Od czwartku w regionie doszło do 5 wypadków

Akcja Znicz rozpoczęła się wczoraj rano. Policjanci uczulali kierowców, aby zachowali rozsądek w drodze na cmentarze.

Wygląda na to, że te zmotoryzowani wzięli sobie do serca te apele. - Od wczoraj nie odnotowaliśmy na drogach Opolszczyzny żadnego śmiertelnego wypadku, niewielu było też nietrzeźwych kierujących - mówi st. sierż. Przemysław Kędzior z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. - Na pewno obecność policjantów wpływa na to, że wielu kierowców nie ryzykuje na drodze, a to przekłada się na bezpieczeństwo. Mamy nadzieję, że długi dla wielu Opolan weekend będzie równie bezpieczny.

Od wczorajszego poranka do dzisiejszego popołudnia policjanci odnotowali na Opolszczyźnie 5 wypadków, w których rannych zostało 6 osób, było także 60 kolizji. Zatrzymali też 6 nietrzeźwych kierujących.

OPOLSKIE INFO - 26.10.2018