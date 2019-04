Aktywiści "zazielenili" drzewa na ul. Krakowskiej. Apelują też do ratusza, by zrezygnował z fajerwerków na koncercie na 15-lat Polski w UE

- Drzewa na ulicy Krakowskiej się nie przyjęły, ponieważ sadzono je w pośpiechu, byle mieć się czym pochwalić podczas kampanii wyborczej - mówi Grzegorz Ostromecki, ekolog i aktywista z Opolskiego Alarmu Smogowego.

- Skutek jest taki, jaki widzimy. Na ponad 30 drzew dwie trzecie nie wypuściło pąków i uschło. Stało się tak, ponieważ nasadzano je zanim straciły liście. A potem pozostawiono samym sobie, nawet ich nie podlewając. Tak właśnie w praktyce wygląda "Zielone Opole" - mówi.

Aktywiści zorganizowali happening, podczas którego umieścili na suchych drzewach sztuczne liście.

Miasto: Drzewa do wymiany na gwarancji

Katarzyna Oborska-Marciniak, rzecznik ratusza, podkreśla, że happening ekologów na ul. Krakowskiej jest dla niej zaskakujący. – Apeluję do tych ekologów, żeby nie kupowali sztucznych słomek, plastikowych talerzyków i nie wieszali syntetycznych liści na drzewach. To bardzo nieekologicznie. To tak jakby wieszać na drzewach reklamówki. Ten ich poliester wala się już zresztą po Krakowskiej – stwierdza.

- Stan drzew nasadzonych na ul. Krakowskiej był sprawdzany kilka tygodni temu i już wtedy sygnalizowaliśmy, że mamy świadomość, iż nie wszystkie mogą się przyjąć. W ocenie pani Anny Konowalczuk-Żołud, dendrolożki pracującej w Zakładzie Komunalnym, mają one czas na wybudzenie do połowy maja. Jednocześnie jesteśmy w kontakcie z wykonawcą rewitalizacji ul. Krakowskiej i wkrótce w ramach gwarancji będzie on wymieniał te drzewa, co do których mamy pewność, że nie wypuszczą pąków – zapowiada Katarzyna Oborska-Marciniak.

Pytana o to, czy miasto zamierza wprowadzić zakaz jednorazowych rurek i naczyń wykonanych z plastiku, pani rzecznik odpiera, że taka kwestia jest obecnie „analizowana”.

– Rozmawiamy na przykład o wprowadzeniu automatu skupującego plastikowe butelki na wzór tego, jaki stanął w Krakowie. Jednoznacznych decyzji w tym temacie jednak jeszcze nie ma – zaznacza. - Stale edukujemy jednak mieszkańców Opola zachęcając do zachowań proekologicznych – dodaje.

"Jakość powietrza się pogarsza"

Podczas tej samej konferencji dr Krystyna Słodczyk z Opolskiego Alarmu Smogowego zauważała, że stan powietrza w Opolu jest zły. - Tylko w kwietniu mieliśmy osiem dni z przekroczeniem norm jakości powietrza. W całym 2019 roku takich dni było już 29. Prawo dopuszcza 35 takich dni w skali roku. Można się więc spodziewać, że w tym roku ten limit będzie przekroczony, bo przed nami kolejny sezon grzewczy. Dodajmy, że w minionym roku dni z przekroczeniem dopuszczalnych norm było aż 61 - mówi.

Dr Krystyna Słodczyk wskazuje, że przez ponad połowę 2018 roku - konkretnie przez 208 dni - przekroczone były normy rakotwórczego benzo(a)pirenu w powietrzu. Podkreśla, że to przekłada się m.in. na wyższy odsetek śmierci z powodu nowotworów.

- Średnia dla Polski to 26 proc. W regionie odsetek ten wynosi 24 proc., natomiast w samym Opolu to już 27,4 proc. Jeszcze bardziej niepokojące są statystyki dotyczące martwych niemowląt na tysiąc urodzeń. W kraju takie urodzenia zdarzają w czterech przypadkach na tysiąc, podczas gdy w Opolu wskaźnik ten wynosi blisko siedem - mówi.

Aktywiści apelują o rezygnację z fajerwerków

Aktywiści zwracali też uwagę na to, że na koncercie zaplanowanym na 4 maja przy CWK na okazję 15-lecia Polski w Unii Europejskiej zaplanowano pokaz fajerwerków. - Podobnie było podczas pseudoekopikniku w dniu 18 sierpnia 2018 roku. Wtedy kłęby dymu ze sztucznych ogni zasnuły pobliskie osiedle im. Armii Krajowej. Ten dym jest bardzo szkodliwy. Co więcej, huk petard sprawił, że wiele zwierząt, zarówno tych domowych, jak i dzikich, wpadło w panikę i przypłaciło to zdrowiem, a nawet życiem - zauważa Grzegorz Ostromecki.

- Pamiętajmy, że mieszkańcy w ankiecie zorganizowanej przez opolski oddział Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wyraźnie zasygnalizowali, że w ramach "Światełka do nieba" wolą pokaz laserowy i mapping zamiast fajerwerków. Taki mapping na okazję 15-lat w UE byłby bardzo ciekawym sposobem na uczczenie tego jubileuszu. Tymczasem miasto woli fajerwerki, których huk bardzo negatywnie wpłynie na lęgi ptaków na niedalekim cmentarzu na Półwsi. Stąd nasz apel o to, by miasto się z tego pokazu wycofało - mówi dr Krystyna Słodczyk.

Ratusz nie odpuści pokazu sztucznych ogni

Pani rzecznik podkreśla, że fajerwerki świetnie sprawdzają się przy okazji takich świąt, jak jubileusz 15-lecia Polski w Unii Europejskiej.

– Ekolodzy apelowali jakiś czas temu, by wydarzenia na podobną skalę odbywały się poza terenem o dużym zagęszczeniu mieszkańców. Ten koncert odbędzie się przy Centrum Wystawienniczo-Kongresowym, więc spełnia ów warunek – mówi.

- Przede wszystkim pragnę jednak podkreślić, że na pokaz fajerwerków na osiedlu im. Armii Krajowej na zwieńczenie ubiegłorocznego ekopikniku przyszło około 10 tys. osób. Kilka tysięcy osób regularnie podziwia takie pokazy na okazję miejskiej imprezy sylwestrowej. Ta frekwencja to dla nas dowód na to, że ludzie oczekują fajerwerków – argumentuje Katarzyna Oborska-Marciniak.