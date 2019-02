Aleksandra Kurzak: Moim marzeniem była rola Cio-Cio-San w Madame Buttefly. Uwielbiam takich kompozytorów jak Giacomo Puccini [Premiera]

Przedstawienie Madame Butteffly (Madama Butteffly) obędzie się po raz pierwszy w historii Polski w konwencji open air. Widzowie zobaczą w nim Aleksandrę Kurzak, Roberto Alagnę, Andrzeja Dobbera i wielu innych artystów. Spektakl odbędzie się 15 czerwca 2019 r. Zagra Orkiestra Sinfonia Varsovia pod batutą Marcelo Motadellego z towarzyszeniem chóru Filharmonii Narodowej.

Projekt Plac Defilad to realizowany przez Teatr Studio sojusz partnerów, instytucji, organizacji pozarządowych, artystów, aktywistów i przede wszystkim mieszkańców, którzy miłość do swojego miasta wyrażają działając. Miejsce i idea bycia razem. Zmienna jak plany i konteksty co rok zmieniającego się miejsca w centrum Warszawy.