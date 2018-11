Andrzej Buła został marszałkiem województwa, Rafał Bartek przewodniczącym Sejmiku Województwa Opolskiego

W urzędzie marszałkowskim odbyła się pierwsza sesja sejmiku wybranego na kadencję 2018-2023. Zaskoczenia nie było. Głosowania przebiegły zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami. Województwem przez najbliższe 5 lat ma rządzić koalicja Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej razem z Mniejszością Niemiecką i PSL-em.

PiS-owi, który zdobył 10 mandatów w sejmiku, przypadła rola opozycji, choć przedstawiciel tej partii Dariusz Byczkowski znalazł się w prezydium sejmiku, jako wiceprzewodniczący.

Radni wybrali Rafała Bartka z MN na przewodniczącego sejmiku. Za jego kandydaturą głosowało 25 radnych, 5 było przeciw.

To jego pierwsza kadencja w sejmiku i to od razu w takiej roli. Poparło go 25 radnych, a 5 wstrzymało się od głosu. - Uważam, że przewodniczący sejmiku jest po to, żeby rozsądnie wsłuchiwał się w głos rządzącej koalicji, ale też opozycji oraz doprowadzał dyskusje do puenty - mówił Rafał Bartek, który przyznał, że jego kandydatura (jedyna) to efekt porozumienia koalicyjnego. - Ustalaliśmy kwestie merytoryczne dotyczące rozwoju województwa, ale wiadomo, że ważne jest, kto będzie miał rzeczywisty wpływ na ich realizację, stąd wybór konkretnych osób do pełnienia funkcji - podkreślił przewodniczący.

Przypomnijmy, że w 30-osobowej radzie Koalicja Obywatelska ma 13 radnych (10 z PO i 3 z N), a razem z MN - 5 i PSL - 2 daje to 20 głosów, podczas gdy do zbudowania większości potrzebne jest 16 mandatów.

Radni wybrali także prezydium sejmiku i zarząd województwa opolskiego.