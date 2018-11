Ania Deko z Nysy i Natalia Zastępa z Krapkowic dziś powalczą o finał w programie The Voice of Poland 9

Wśród półfinalistów 9. edycji The Voice of Poland, którą już w sobotę, 24 listopada, zobaczymy na scenie, są Ania Deko z Nysy, występująca w drużynie Grzegorza Hyżego oraz Natalia Zastępa z Krapkowic reprezentująca drużynę Michała Szpaka.

Dziś w programie usłyszymy między innymi debiutanckie single, które półfinałowa ósemka nagrywała w studio w tym tygodniu.

Podczas dzisiejszego odcinka live występy uczestników zostaną poddane ocenie zarówno trenerów - Patrycji Markowskiej, Michała Szpaka, Piotr Cugowskiego i Grzegorza Hyżego - jak i widzów, którzy mogą głosować na swoich faworytów SMS-owo.

The Voice of Poland można oglądać dziś po godz. 20.00 w TVP 2.

