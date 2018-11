Ania Deko z Nysy i Natalia Zastępa z Krapkowic w finale "The Voice of Poland". Dziewczyny powalczą o zwycięstwo!

Ania Deko z Nysy w Voice of Poland. Urzekła głosem trenerów Voice

Tomasz Wróblewski

Ania Deko z Nysy ma wyjątkowy głos. Podczas przesłuchań w ciemno do programu "Voice of Poland" zaśpiewała „Chandelier” z repertuaru Sii i skradła serca wszystkich trenerów. To przed nią Michał Szpak padł na kolana, Grzegorz Hyży zaprosił do wspólnego występu, a Piotr Cugowski skr...