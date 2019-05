Ania Deko z Nysy przeszła do "Nokautu", kolejnego etapu "The Voice of Poland", ale Grzegorz Hyży miał nie lada problem kogo wybrać

Za nami ostatnie „Bitwy” 9. edycji „The Voice of Poland”. Patrycja Markowska, Grzegorz Hyży, Michał Szpak i Piotr Cugowski skompletowali składy uczestników, którzy za tydzień powalczą w „Nokaucie”.

Ostatni odcinek „Bitew” w 9. edycji „The Voice of Poland” rozpoczął piekielny duet Ani Deko i Natalii Smagackiej z drużyny Grzegorza Hyżego.

Dziewczyny utworem „Hot Right Now” z repertuaru Rity Ory i DJ’a Fresha rozkręciły niezłą imprezę i powaliły Michała Szpaka na kolana.

- To nie była Bitwa, to był totalny Nokaut! Padam przed Wami na kolana, coś niesamowitego! Rita Ora nie mogłaby zaśpiewać tego numeru lepiej niż Wy – powiedział zachwycony.

Patrycja Markowska również podzieliła entuzjazm Szpaka: Natalia, Ania! Jakie Wy jesteście petardy! Brawo za energię, czad i optymizm. Choć Piotr Cugowski przyznał, że utwór nie należy do jego ulubionych, to dziewczyny sprawiły, że miał ciarki.

Po tym występie Hyży nie krył dumy ze swoich podopiecznych: to jest przykład determinacji i pracy! One wiedzą, czego chcą i powinny znaleźć się w finale. Apeluję do Was, byście mi pomogli – mówił.

Na decyzję Michała i Grzegorza nie trzeba było długo czekać, ponieważ jeszcze przed ogłoszeniem decyzji, nacisnęli swoje przyciski i postanowili ukraść jedną z uczestniczek. Ostatecznie Grzegorz wybrał Anię, a Natalia zdecydowała się dołączyć do teamu Michała.

Z programem pożegnał się Sebastian Wojtczak, który musiał zejść z zajmowanego krzesła.

W "Nokaucie" zobaczymy także Wiolettę Markowską z drużyny Michała Szpaka i Maksa Łapińskiego z drużyny Patrycji Markowskiej. Walczącą w bitwie z Maksem Aleksandrę Smerechańską chcieli wziąć do swojej drużyny Piotr Cugowski i Grzegorz Hyży. Dziewczyna postanowiła, że dołączy do drużyny Piotra Cugowskiego i tym samym zastąpiła na gorącym krześle Sylwię Kwasiborską.

Z ekipy Michała Szpaka zmierzyli się Jadzia Kuzaka, Paula Brzóska i Kamil Kasprzyk. Do kolejnego etapu przeszła Jadzia.

W kolejnej „Bitwie” stanęli Alek Woźniak i Daniel Warakomski z drużyny Piotra Cugowskiego, który wybrał Woźniaka.

Z kolejnej dwójki - Aleksandra Tocka i Kacpert Hartung - Grzegorz Hyży wybrał Aleksandrę.

Pojedynek Dawida Muchewicza i Pawła Szutty zakończył się tym, że Paweł został w zespole Piotra Cugowskiego, a na kradzież Dawida zdecydował się Grzegorz Hyży. Uczestnik na gorącym krześle zastąpił Milenę Mocek.

Do ostatniego w tej edycji pojedynku, Patrycja Markowska wystawiła Gosię Paukę i Konrada Słoka. Wybrała Gosię, ale zachęciła kolegów - jurorów do przejęcia Konrada i ten trafił do drużyny Grzegorza Hyżego. Z programem pożegnał się Dawid Muchewicz.

OPOLSKIE INFO - 26.10.2018