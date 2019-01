Anna Ryśnik szczerze o fanach i telewizji. Cała prawda o programie Ex na Plaży i sesji w CKM [ZDJĘCIA, WIDEO]

Anna Ryśnik karierę telewizyjną rozpoczynała jako Duża Ania z programu "Warszaw Shore - Ekipa z Warszawy". Chociaż na dwa lata zniknęła z telewizji, to fani pytali ją często w mediach społecznościowych o powrót do produkcji stacji MTV. W końcu doczekali się, ponieważ popularna "Duża" ponownie pojawiła się na małym ekranie. Jesienią możemy oglądać ją w programie "Ex na plaży". Na początku października Anna Ryśnik pojawiła się także na okładce magazynu CKM. Materiał wideo znajdziecie poniżej.