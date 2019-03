Arkadiusz Jakubik ujawnił księdza pedofila ze Strzelec Opolskich. Prokuratura ustaliła, że molestował 2 osoby, ale sprawa jest przedawniona

- Do aktów o charakterze pedofilskim doszło na początku lat 80. i w latach 90. - mówi Stanisław Bar, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Opolu. - Tymczasem karalność takich czynów, wedle ówcześnie obowiązujących przepisów, ustała po upływie 10 lat. W związku z tym prokuratura wydała decyzję o odmowie wszczęcia śledztwa.

Obecne przepisy (znowelizowane w 2014 r.) wydłużyły nieco okres przedawnienia. Zgodnie z prawem, mija on, dopiero gdy ofiara czynów pedofilskich ukończy 30. rok życia.

Choć Edward W. wymknął się spod jurysdykcji karnej, to niewykluczone, że dosięgnie go sprawiedliwość prawa kanonicznego. Ks. Joachim Kobienia, rzecznik Diecezji Opolskiej, zapowiada, że biskup zwróci się do Kongregacji Nauki i Wiary z wnioskiem o ukaranie duchownego za przestępstwa sprzed lat. Najsurowszą karą w tym przypadku jest wydalenie ze stanu kapłańskiego.

- Obecnie oczekujemy w kurii na dokumenty z prokuratury - tłumaczy Ks. Kobienia. - Biskup odwołał duchownego z pracy w parafii za granicą. Został on skierowany do jednego z domów diecezjalnych, gdzie przebywa na ściśle określonych zasadach. Został na niego nałożony zakaz publicznego sprawowania liturgii, a także kontaktowania się z pokrzywdzonymi.