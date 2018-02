Masz zdjęcie do tego tematu?

Przebudowa okolic dworca Opole Wschodnie - warta blisko 180 milionów złotych - właśnie startuje, ale sposób przeprowadzenia inwestycji nie wszystkim się podoba.

Protestuje grupa mieszkańców, protestują ekolodzy, którzy ostrzegli urząd miasta , że mogą zablokować inwestycję.- Dla ekologów każda inwestycja miejska jest niepewna lub nie powinna być prowadzona. Nie mogę zrozumieć tego, że chcą zablokować budowę m.in. ekranów dźwiękochłonnych - ripostuje prezydent Wiśniewski.Prezydent przypomniał, że wielka inwestycja planowana jest głównie z myślą o komunikacji zbiorowej, a dzięki niej autobusy Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego wrócą m.in. pod szpital wojewódzki - Warto zaufać specjalistom, którzy zaprojektowali tę przebudowę. Przecież jak jesteśmy chorzy, to idziemy do lekarza, a raczej nie do znachora - przekonuje Wiśniewski.