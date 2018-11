Atak na załogę pogotowia na poligonie w Opolu Winowie. Sprawa została częściowo umorzona

Incydent w Winowie. 33-latek miał uderzyć lekarkę, teraz sam oskarża załogę karetki

Mirela Mazurkiewicz

Do zdarzenia doszło w niedzielę nad ranem na poligonie w Opolu Winowie, gdzie odbywał się zlot samochodów terenowych. To wtedy miało dojść do ataku na załogę pogotowia.