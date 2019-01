Jak informuje spółka Elkom, we wtorek w godz. 7.00-9.00 w Dobrzeniu Wielkim może dojść do okresowego obniżenia parametrów w dostawie energii cieplnej do wszystkich odbiorców.

Poważniejsze utrudnienia będą w Czarnowąsach.

Tutaj nastąpi przerwa w dostawie energii cieplnej do wszystkich odbiorców. Przerwę zaplanowano na godz. 7-12.

