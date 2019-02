Aż strach na nich patrzeć! Najgorsze halloweenowe stroje

Dyniowy zawrót głowy. Jak przygotować dynię na Halloween? DIY. Zobacz inspiracje i ZDJĘCIA

a.w.

Świętujesz Halloween? Nie zapomnij o dyni! To jeden z najważniejszych elementów dekoracji halloweenowych imprez. Przygotowanie dyni na Halloween to świetna zabawa dla całej rodziny lub grupy przyjaciół. Dekoracja z dyni może przypominać upiorną postać, do środka której włożysz św...