Baba Wanga i jej przepowiednie. Co się wydarzy w 2019 roku i kolejnych latach? Wiele wizji Baby Wangi się sprawdziło!

Przepowiednie Baby Wangi na 2019 rok

Baba Wanga urodziła się w 1911 roku w Strumicy na trenie dzisiejszej Bułgarii. Baba Wanga przed śmiercią pozostawiła wiele wizji na kilka tysięcy lat. Była niewidomą mistyczką, która nie tylko pomagała ludziom, ale także przepowiedziała wiele wydarzeń, z których wiele się sprawdziło. Wśród jej wizji znalazły się między innymi: dojście do władzy Hitlera i początek drugiej wojny światowej, pojawienie się na scenie politycznej Michaiła Gorbaczowa, rozpad Związku Radzieckiego, katastrofę w Czarnobylu, zatopienie okrętu Kursk, ataki na World Trade Center, narodziny ISIS czy tsunami w Azji.

Co wydarzy się w 2019 roku według Baby Wangi? Bułgarska jasnowidzka zostawiła wstrząsające przepowiednie na 2019 rok.

Według przepowiedni Baby Wangi:

* Donald Trump, prezydent Stanów Zjednoczonych ma zachorować na ciężką, nieznaną chorobę, przez co straci słuch, a jego mózg ulegnie częściowemu uszkodzeniu

* dojdzie do wielkiego kryzysu gospodarczego

* dojdzie do zamachu na życie Władimira Putina, którego dokona osoba z jego najbliższego otoczenia - ochroniarz. Mistyczka nie przepowiada jednak czy Putin przeżyje zamach czy też zginie

* na terenie Rosji ma spaść także potężny meteoryt, niszcząc wszystko w promieniu kilkuset kilometrów

* w Azję uderzy Tsunami, porównywalne do tego, które nawiedziło kontynent w 2004 roku

Co stanie się w kolejnych latach? Przepowiednie Baby Wangi:

2023 - Niewielkiej zmianie ulega orbita Ziemi.

2028 - Zostanie wynalezione nowe źródło energii. Panuje głód. Zostaje wysłany załogowy statek na Wenus.

2033 - Tereny polarne topnieją. Podnosi się poziom oceanów.

2043 - Europa i świat zaczynają się ekonomicznie odradzać. "Europa w większości muzułmańska".

2046 - Każdy ludzki organ może być stworzony od podstaw. Transplantacja organów staję się najbardziej efektywną metodą leczenia.

2066 - Podczas ataku na "Muzułmański Rzym", Stany Zjednoczone użyją nowego typu broni - "broń klimatyczna". Konsekwencją jej działania jest całkowite ochłodzenie klimatu na terytorium wroga.

2076 - "Bezklasowe społeczeństwo".

2084 - Natura wraca do życia po wojnie nuklearnej.

2088 - Pojawia się nowa choroba - ludzie starzeją się w ciągu chwili!

2097 - Ludzie znajdą lekarstwo na ww. chorobę.

2100 - Pojawia się sztuczne słońce oświetlające ciemną stronę Ziemi (tą, zwykle pogrążoną w ciemnościach nocy).

2111 - Ludzie są w stanie łączyć elektronikę i ludzki organizm. Powstają cyborgi.

2123 - Wojny lokalne między mniejszymi państwami. Wielkie mocarstwa pozostają obojętne.

2125 - Na Węgrzech odnotowuje się pierwszy kontakt z inteligentną cywilizacją spoza Ziemi.

2130 - Ludzie rozpoczynają budowę "podwodnej koloni".

2164 - "Zwierzęta zmieniają się w pół-ludzi".

2167 - Powstaje nowy system religijny, który obejmie całą Ziemie.

2170 - Wielka susza.

2183 - Kolonia na Marsie staje się jądrowym mocarstwem i domaga się niepodległości od Ziemi.

2187 - Dwie, ogromne erupcje Wulkanów zostaną powstrzymane w ostatniej chwili zapobiegając tragedii.

2195 - Podwodna kolonia zostaje ukończona i nadaje się do życia.

2196 - Rasy azjatyckie i Europejskie zostaną kompletnie wymieszane.

