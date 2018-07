Bakterie coli w wodzie źródlanej. GIS ostrzega konsumentów, a producent wycofuje wodę. Zakażona woda to Józefowianka 1,5l i 0,5l oraz woda Świętokrzyska 1,5l i 0,5l. Bakterie coli mogą powodować zatrucia pokarmowe. Sprawdź listę wód, zobacz, czy nie masz wody z bakterią coli w domu. Ciąg dalszy tekstu poniżej.

GIS ostrzega przed groźnymi bakteriami coli w popularnej wodzie źródlanej. Producent wycofuje wodę ze sprzedaży. Chodzi o niegazowaną wodę źródlaną pod nazwą Józefowianka i Świętokrzyska w butelkach 1,5l i 0,5l. W butelkach wody wykryto obecność bakterii grupy coli w ramach urzędowej kontroli Inspekcji Sanitarnej. Jest to o tyle niebezpieczne, że bakterie E. coli powodują zatrucia pokarmowe, wywołują wymioty i ostre biegunki. Są szczególnie niebezpieczne dla dzieci, osób starszych i osób z obniżoną odpornością. Mogą także powodować infekcję dróg moczowych. woda źródlana niegazowana Józefowianka 1,5l, numer partii: 051264, termin przydatności do spożycia: 05.2019- woda źródlana niegazowana Józefowianka 1,5l, numer partii: 051265, termin przydatności do spożycia: 05.2019- woda źródlana niegazowana Józefowianka 1,5l,numer partii: 051272, termin przydatności do spożycia: 06.2019- woda źródlana niegazowana Józefowianka 0,5l, numer partii: 051291, termin przydatności do spożycia: 06.2019- woda źródlana niegazowana Józefowianka 0,5l, numer partii: 051292, termin przydatności do spożycia: 06.2019- woda źródlana niegazowana Józefowianka 1,5l, numer partii: 051299, termin przydatności do spożycia: 06.2019- woda źródlana niegazowana Świętokrzyska 1,5l, numer partii: 051300, termin przydatności do spożycia: 06.2019- woda źródlana niegazowana Józefowianka 1,5l, numer partii: 051301, termin przydatności do spożycia: 06.2019- woda źródlana niegazowana Józefowianka 0,5l, numer partii: 051331, termin przydatności do spożycia: 06.2019- woda źródlana niegazowana Świętokrzyska 1,5l, numer partii: 051273. termin przydatności do spożycia: 06.2019- woda źródlana niegazowana Świętokrzyska 0,5l, numer partii: 051330, termin przydatności do spożycia: 06.2019- woda źródlana niegazowana Świętokrzyska 0,5l, numer partii: 051293, termin przydatności do spożycia: 06.2019Producent wód rozpoczął proces wycofywania kwestionowanych partii wody. Proces ten jest nadzorowany przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zgodnie z przepisami prawa żywnościowego producent Drink Food Sp. z o. o., poinformował konsumentów o wycofaniu wody i możliwości jej zwrotu do miejsca zakupu lub na adres zakładu producenta podany na etykiecie. Informacje na ten temat zostały zamieszczone na stronie internetowej producenta: